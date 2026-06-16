AICM, Metro y vialidades: lluvias causan inundaciones en CDMX

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Nuevamente las lluvias causaron inundaciones y estragos en la Ciudad de México (CDMX). A través de redes sociales, se compartieron imágenes de cómo el nivel del agua aumentó debido a las precipitaciones diversos puntos de la capital.

Inundaciones afectan la CDMX

En calles del Centro Histórico de la CDMX, el agua subió varios centímetros, causando encharcamientos, confirmaron imágenes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Se compartieron también las afectaciones a vialidades capitalinas producto de la lluvia a azotó varios puntos.

La estación del Metro San Lázaro se vio afectada por las lluvias, que causaron anegaciones. De acuerdo con las imágenes compartidas, el acceso se complicó para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro por el agua acumulada.

La zona de las taquillas de la estación San Lázaro, de la Línea B, se aprecian afectadas por las lluvias.

#ÚltimaHora 🚨 Tras las fuertes lluvias de esta tarde, se reportan inundaciones en Metro San Lázaro, del lado de la Línea B. pic.twitter.com/fQRciov6gz — Uno TV (@UnoNoticias) June 15, 2026

Además del Metro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registró al menos un severo encharcamiento en las inmediaciones de las pistas.

Estas son las cosas que le hace falta arreglar al @AICM_mx se entiende que llueve fuerte, pero son inaceptables estos encharcamientos en las plataformas, no solo es cambiar plafones, hay mucho más que hacer.. pic.twitter.com/SSZgZmaYoU — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) June 15, 2026

La lluvia en el Centro de la CDMX también interrumpió el Fan Fest, instalado en el Zócalo capitalino.

Metro responde ante afectaciones por la lluvia

A través de su cuenta de X, y ante las denuncias de usuarios, el Metro de la Ciudad de México informó que se realizan las “acciones necesarias para atender las filtraciones registradas, derivadas de las intensas lluvias que se presentan en la ciudad”.

Buena tarde. Personal del Sistema realiza las acciones necesarias para atender las filtraciones registradas, derivadas de las intensas lluvias que se presentan en la ciudad.



Agradecemos tu reporte y continuamos trabajando para mitigar las afectaciones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

En este sistema de transporte, se activó la marcha de seguridad para las líneas

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea A

Línea B

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/XarxA8XElv — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

Doble alerta en CDMX por lluvias

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital actualizó la alerta naranja por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 15/06/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/NzVZfy1Qxy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 15, 2026

Mientras que la alerta amarilla se mantiene en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

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