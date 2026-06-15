Madres buscadoras denunciarán a quienes usaron lonas de desaparecidos como refugio durante festejos del Mundial 2026

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Las madres buscadoras del colectivo “Una luz en el camino” presentarán una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) contra aquellos que fueron captados en video retirando y utilizando como refugio de la lluvia las lonas con fotografías de personas desaparecidas durante los festejo del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia.

En entrevista con “A las nueve en Uno”, Erika Acosta González, colaboradora del colectivo, relató que los hechos ocurrieron al término de una protesta pacífica, cuando integrantes del grupo comenzaban a retirar el material utilizado en la jornada. De acuerdo con su testimonio, varios hombres, presuntamente en estado de ebriedad, tomaron algunas de las lonas que se encontraban en el suelo y comenzaron a burlarse de las imágenes y nombres de las personas desaparecidas.

Acosta explicó que intentó recuperar el material y pidió a los involucrados que devolvieran las lonas, pero estos se negaron y continuaron con las burlas.

Durante el incidente también intervino un reportero de Telemundo que documentaba los hechos. Según la entrevistada, el comunicador fue sometido, golpeado y sufrió daños en su equipo de trabajo.

La activista informó que el colectivo acudirá a presentar una denuncia para que el caso no quede únicamente en las redes sociales. Señaló que el objetivo no es promover el odio contra los responsables, sino exigir que asuman las consecuencias de sus actos y ofrezcan una disculpa a las familias afectadas.

Erika Acosta destacó que la labor de los colectivos de búsqueda busca visibilizar la crisis de desapariciones en México y brindar acompañamiento a las familias. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con empatía y respeto hacia quienes buscan a sus seres queridos, al considerar que las desapariciones son una problemática que afecta a toda la sociedad.

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