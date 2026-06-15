Lluvias fuertes y granizo ponen en alerta a 8 alcaldías de CDMX esta tarde

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CDMX en Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo. Foto: Getty

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en ocho alcaldías de la Ciudad de México durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, condiciones que podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la alerta fue emitida para las siguientes demarcaciones:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

De acuerdo co el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) el periodo de afectación previsto será de las 14:40 a las 20:00 horas de este 15 de junio de 2026.

¿Qué riesgos prevén las autoridades?

Protección Civil detalló que las lluvias podrían generar diversas afectaciones en las zonas bajo alerta, entre ellas:

Encharcamientos en vialidades.

en vialidades. Corrientes de agua sobre calles y avenidas.

sobre calles y avenidas. Caída de ramas, árboles y lonas por las condiciones meteorológicas.

por las condiciones meteorológicas. Posible caída de granizo durante las precipitaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones para evitar incidentes.

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las lluvias:

Retirar la basura de las coladeras dentro y fuera del hogar.

Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones de agua.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir de casa.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Lluvias continuarán afectando distintos puntos de la capital

La activación de esta Alerta Amarilla anteriormente ha provocado afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que las autoridades reiteraron en el llamado a extremar precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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