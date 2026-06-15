Se “desinfla” el plantón de la CNTE: cada vez hay menos campamentos en CDMX

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La CNTE sigue con protestas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A casi un mes del inicio del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), la presencia de profesores ya no luce tan numerosa como en las primeras semanas de movilización.

Dicen se están agrupando en CDMX

Aunque los secretarios generales aseguran que se trata de relevos entre contingentes, durante un recorrido por la zona fue posible observar espacios con menor ocupación y menos actividad en varios puntos del campamento.

¿En qué calles hay presencia de la CNTE?

Todavía permanecen casas de campaña y grupos de docentes en calles como:

5 de Mayo

Tacuba

Belisario Domínguez

República de El Salvador

Donceles

República de Brasil

República de Cuba

Sin embargo, en vialidades como 20 de Noviembre la presencia es mínima, con apenas una quincena de casas de campaña instaladas.

El contraste es mayor en la calle Madero, donde ya no se observan profesores ni estructuras relacionadas con el plantón magisterial.

Mientras la dirigencia sostiene que la movilización continúa con relevos organizados, en las calles del primer cuadro de la capital comienzan a apreciarse espacios que hasta hace unos días permanecían completamente ocupados por los integrantes de la CNTE.

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