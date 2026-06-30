Lluvias obligan al AICM a operar con una sola pista; piden consultar estatus de vuelos

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AICM opera con una sola pista por lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que operan con una sola pista por las lluvias persistentes la mañana de este martes 30 de junio de 2026, por lo cual piden a las personas consultar los estatus de sus vuelos.

AICM opera con una sola pista por lluvias

Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX informó que debido a la lluvia persistente en el perímetro de sus instalaciones, llevan a cabo sus operaciones únicamente en la pista 05 izquierda 23 derecha.

Al respecto, el AICM explicó que esta decisión se toma principalmente para minimizar los riesgos a la seguridad.

Piden revisar los estatus de los vuelos en el Aeropuerto de la CDMX

Luego de que el AICM informó que opera con una sola pista por las condiciones climatológicas actuales, pidieron a las personas que tienen vuelos programados este martes, consultar sus estatus con sus aerolíneas.

Y por último, aseguraron que estiman reanudar los aterrizajes y despegues en sus dos pistas en aproximadamente una hora.

“Debido a la persistente lluvia en el perímetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una hora. Si tienes un vuelo programado, te recomendamos consultar el estatus de los vuelos con tu aerolínea”, se lee en su publicación de redes sociales.

#AICMinforma



Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

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