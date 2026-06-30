Activan marcha lenta en todas las Líneas del Metro CDMX por lluvia en, al menos, 9 alcaldías

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Metro activa marcha de seguridad en todas las líneas por lluvia. Fotos:Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes en tres alcaldías de la capital mexicana para la mañana de este martes 30 de junio, mientras que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en todas sus Líneas debido a las precipitaciones registradas en distintos puntos de la capital.

#MetroAlMomento:



Continúa presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en todas las Líneas de la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/NX38k8ZcYy — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 30, 2026

Además de las demarcaciones en alerta, las autoridades informaron que persisten lluvias ligeras a regulares en otras seis alcaldías, por lo que exhortaron a la población a tomar precauciones durante sus traslados.

¿Qué alcaldías están en Alerta Naranja y dónde sigue lloviendo?

La SGIRPC informó que la Alerta Naranja estará vigente de las 07:35 a las 10:00 horas, debido a un pronóstico de lluvias de entre 30 y 49 milímetros, en las siguientes alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

⚠️🌧️Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la mañana del martes 30/06/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MZ9uOpZTF0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Asimismo, las autoridades reportaron que persisten lluvias ligeras a regulares en estas demarcaciones:

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos e inundaciones

Corrientes fuertes de agua en calles y avenidas

Por ello, recomendó:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua

Caminar sobre banquetas y puentes

Ayudar a resguardarse a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Evitar refugiarse bajo árboles

Si es posible, esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia antes de salir

En caso de emergencia, la dependencia recordó que están disponibles los teléfonos 911 y 55 5683 2222.

Metro CDMX aplica marcha de seguridad en todas las Líneas

Como consecuencia de las lluvias, el STC Metro puso en marcha el protocolo de marcha de seguridad en la totalidad de la red.

Esta medida consiste en reducir la velocidad de circulación de los trenes para garantizar un trayecto seguro cuando las vías se encuentran mojadas, por lo que los tiempos de recorrido pueden incrementarse.

El organismo pidió a los usuarios salir con anticipación, considerar retrasos en sus traslados y atender las indicaciones del personal operativo mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

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