CDMX terminará junio con ambiente cálido, cielo nublado y lluvias puntuales

| 03:55 | Francisco López | Uno TV
Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Este martes 30 de junio de 2026, la Ciudad de México tendrá ambiente fresco a cálido, así como cielos nublados y probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes la CDMX tendrá cielo nublado, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo nublado por la tarde.

De igual forma, se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México (norte y oeste), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima en Edomex: 20 a 22 °C
  • Temperatura mínima en Edomex: 7 a 9 °C
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima en CDMX este miércoles?

Por otra parte, la CDMX iniciará julio con cielo nublado y ambiente fresco a templado por la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente será cálido con cielo nublado durante la tarde.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

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