Madre buscadora denuncia que agente de Fiscalía CDMX intentó sacar su arma durante búsqueda en Tláhuac

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Una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Una Luz en el Camino terminó en una confrontación entre familiares de personas desaparecidas y una agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), en la zona conocida como La Brecha, en la alcaldía Tláhuac.

¿Qué ocurrió durante la jornada de búsqueda en Tláhuac?

En entrevista en el noticiero “A las nueve en Uno” Jacqueline Palmeros integrante del colectivo, relató que durante la jornada invitó a la agente identificada como Edith Gómez Díaz a participar activamente en las labores de búsqueda y le ofreció apoyo para utilizar una herramienta asignada para el operativo.

Según su testimonio, la funcionaria se negó a participar y permaneció durante parte de la jornada bajo la sombra de un árbol. Posteriormente, se habría producido una discusión que escaló hasta una agresión física.

Palmeros afirmó que integrantes del operativo intentaron contener a la agente y que, en ese momento, la funcionaria llevó una mano hacia su arma.

Madre buscadora presenta denuncia contra agente

Palmeros informó que presentó una denuncia formal ante la Unidad de Asuntos Internos para que se investigue la actuación de la agente.

También acusó que durante el incidente hubo agresiones verbales contra las familias buscadoras y cuestionó la actuación de algunos elementos de la Policía de Investigación que participan en las jornadas.

La integrante de Una Luz en el Camino pidió que se investiguen los hechos y planteó la posibilidad de que la funcionaria sea separada de sus funciones.

¿Qué hacen los agentes de Fiscalía durante las búsquedas?

Jacqueline Palmeros explicó que la participación de la Policía de Investigación durante las jornadas consiste en acompañar activamente las labores de búsqueda.

En caso de localizarse indicios o restos, las familias deben detener la manipulación y permitir que el personal especializado de la Fiscalía realice las diligencias correspondientes, incluida la cadena de custodia y la integración de la carpeta de investigación.

La buscadora señaló que los colectivos han tenido que capacitarse en derechos humanos, antropología forense y criminalística debido a la necesidad de participar directamente en la localización de sus familiares.

Fiscalía de CDMX revisará el caso

Palmeros informó que ya sostuvo reuniones con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, y con el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto.

Según la madre buscadora, las autoridades dieron vista del caso a Asuntos Internos y el director Alfonso Mendoza le ofreció una disculpa en nombre de la funcionaria señalada.

Palmeros aclaró que no busca generalizar sobre el personal de la Fiscalía, y reconoció que existen agentes que participan de manera activa y empática en las jornadas de búsqueda.

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