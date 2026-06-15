CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 15 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 15 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 15 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 15 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/wONOY0b4p7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 15, 2026

En total, están previstas:

3 concentraciones

3 citas programada

14 eventos de esparcimiento

17 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE realizará concentración en Tlalpan

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una concentración a las 10:30 horas en la Caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, colonia Los Cipreses.

Principales demandas

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Revisión de la reforma educativa de 2019.

Regreso al sistema solidario de pensiones.

Incremento salarial del 100%.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Actividades previstas

Conferencia de prensa para informar su plan de acción y posicionamiento público.

Aforo estimado

800 personas.

Posibles afectaciones

Tránsito lento en los accesos de la autopista México-Cuernavaca.

Posibles complicaciones en la zona de la caseta con dirección al centro de la ciudad.

Trabajadores de Salud de Guerrero se concentrarán en Álvaro Obregón

A las 07:00 horas, trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de Guerrero tienen prevista una concentración frente a las oficinas centrales de IMSS-Bienestar, ubicadas en avenida Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn.

Demandas

Basificación laboral.

Pago de uniformes.

Liberación de periodos de desintoxicación.

Alto al acoso laboral.

Aforo estimado

45 personas.

Posibles afectaciones

Circulación intermitente en calles aledañas de Guadalupe Inn.

Movilidad reducida en accesos a oficinas gubernamentales de la zona.

Activistas realizarán jornada informativa en defensa del ajolote

La organización Santuario Ajolote llevará a cabo una reunión informativa a las 14:00 horas frente al Palacio de Bellas Artes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Temas principales

Contaminación de los canales de Xochimilco.

Descarga de aguas residuales.

Protección del ajolote mexicano.

Gestión sostenible del agua en la Ciudad de México.

Organizaciones participantes

CIMA Comunidad Ambiental MX.

Colectiva Cactáceas.

Proyecto Migala.

Aforo estimado

30 personas.

Posibles afectaciones

Presencia de manifestantes en el entorno de Bellas Artes.

Movilidad peatonal reducida en la zona turística del Centro Histórico.

Organizaciones de vivienda sostendrán reuniones con autoridades

En la alcaldía Iztacalco se tienen programadas dos citas agendadas ante la Secretaría de Vivienda.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda

Hora: 15:00.

Lugar: Secretaría de Vivienda, calle Canela 660, colonia Granjas México.

Demanda: incorporación a programas de vivienda.

Aforo estimado: 40 personas.

Unión Ciudadana Democrática

Durante el día.

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660.

Demanda: atención de autoridades de la Comisión de Vivienda.

Aforo estimado: 30 personas.

Impacto esperado

Sin afectaciones mayores al tránsito.

Incremento de afluencia peatonal en la zona administrativa.

Otra reunión programada en Cuauhtémoc

La asociación La 3A Cara de la Moneda Trans A.C. informó una reunión con autoridades para solicitar incorporación a un programa de apoyo emergente.

Datos relevantes

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Hora y lugar: por confirmar.

Aforo estimado: 80 personas.

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