No escanees este QR: así te pueden vaciar la cuenta, alerta la SSC-CDMX

GENERANDO AUDIO...

La SSC-CDMX alertó de una nueva estafa. Foto: AFP / Archivo

Las estafas y los fraudes continúan evolucionando. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó a la población sobre una nueva modalidad de robo que utiliza códigos QR colocados en paquetes para obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

¿Cómo opera esta nueva estafa?

De acuerdo con la SSC-CDMX, el engaño comienza cuando una persona recibe en su domicilio un paquete que contiene un código QR. Los delincuentes indican que, para reclamar el supuesto contenido o conocer más detalles del envío, es necesario escanearlo.

Sin embargo, al hacerlo, la víctima es dirigida a sitios web falsos diseñados para obtener información confidencial, como datos bancarios, contraseñas o información personal.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una nueva modalidad de fraude que utiliza paquetes inesperados, acompañados de códigos #QR maliciosos para obtener información personal y financiera de las víctimas.



Con estas recomendaciones que te brindamos… pic.twitter.com/KdhtHNPjY3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 15, 2026

¿Cómo evitar caer en el fraude?

Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de estafa, la SSC-CDMX recomendó:

Ignorar códigos QR incluidos en paquetes inesperados o enviados por remitentes desconocidos

Nunca ingresar contraseñas ni información financiera en enlaces obtenidos mediante estos códigos

Verificar directamente con la empresa de mensajería si existe algún envío pendiente

Mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo del teléfono celular

Si se recibe un paquete sospechoso, tomar fotografías o capturas de pantalla para realizar el reporte correspondiente

Las autoridades advirtieron que los delincuentes continúan innovando sus métodos de engaño y ahora recurren a paquetes falsos para obtener datos bancarios y personales de las víctimas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.