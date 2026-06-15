No escanees este QR: así te pueden vaciar la cuenta, alerta la SSC-CDMX
Las estafas y los fraudes continúan evolucionando. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó a la población sobre una nueva modalidad de robo que utiliza códigos QR colocados en paquetes para obtener datos personales y bancarios de las víctimas.
¿Cómo opera esta nueva estafa?
De acuerdo con la SSC-CDMX, el engaño comienza cuando una persona recibe en su domicilio un paquete que contiene un código QR. Los delincuentes indican que, para reclamar el supuesto contenido o conocer más detalles del envío, es necesario escanearlo.
Sin embargo, al hacerlo, la víctima es dirigida a sitios web falsos diseñados para obtener información confidencial, como datos bancarios, contraseñas o información personal.
¿Cómo evitar caer en el fraude?
Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de estafa, la SSC-CDMX recomendó:
- Ignorar códigos QR incluidos en paquetes inesperados o enviados por remitentes desconocidos
- Nunca ingresar contraseñas ni información financiera en enlaces obtenidos mediante estos códigos
- Verificar directamente con la empresa de mensajería si existe algún envío pendiente
- Mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo del teléfono celular
- Si se recibe un paquete sospechoso, tomar fotografías o capturas de pantalla para realizar el reporte correspondiente
Las autoridades advirtieron que los delincuentes continúan innovando sus métodos de engaño y ahora recurren a paquetes falsos para obtener datos bancarios y personales de las víctimas.
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