Sheinbaum expresa condolencias por víctimas en celebración del Mundial en CDMX

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Fallecieron tres personas durante los festejos en Reforma. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de tres personas ocurrido la noche del martes en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador, e informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para brindar apoyo a los familiares de las víctimas mientras continúan las investigaciones.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, desde Palacio Nacional, la mandataria federal expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y señaló que las autoridades de la Ciudad de México mantienen las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

“Nuestra solidaridad, apoyo, a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. La jefa de Gobierno va a dar una conferencia a las 10 de la mañana por esta situación en la CDMX y una vez que tengamos más información, informaremos. Nuestro pésame”, declaró la Presidenta.

Segob brindará apoyo a familiares de las víctimas

La titular del Ejecutivo federal informó que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que el Gobierno de México acompañe a los familiares de las personas fallecidas.

“Le di instrucciones a Rosa Icela para que apoyen”, señaló la Presidenta al referirse a las acciones que emprenderá la administración federal.

Con ello, indicó que la Segob participará en las labores de acompañamiento a los afectados por este hecho.

Continúan las investigaciones en Paseo de la Reforma

La presidenta explicó que las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos registrados durante la celebración por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

Agregó que será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien informe sobre el avance de las investigaciones y proporcione más detalles del caso.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria federal, la conferencia de la jefa de Gobierno fue programada para la mañana de este miércoles.

Sheinbaum expresa condolencias por las tres personas fallecidas

Durante su mensaje, la Presidenta reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México dará seguimiento a la atención de las personas afectadas.

Asimismo, indicó que la información oficial sobre el desarrollo de las investigaciones será dada a conocer conforme avancen las diligencias encabezadas por las autoridades de la Ciudad de México.

El pronunciamiento de la titular del Ejecutivo ocurrió un día después del fallecimiento de tres personas registrado durante los festejos realizados en Paseo de la Reforma tras la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

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