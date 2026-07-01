Paseo de la Reforma sigue cerrada en ambos sentidos; revisa las alternativas viales

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Paseo de la Reforma permanece cerrada. Foto: OVIAL SSC CDMX

La circulación continúa suspendida en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre Lieja y Avenida Insurgentes, debido a trabajos de limpieza y retiro de estructuras instaladas para la transmisión del partido entre México y Ecuador en la Copa Mundial.

La circulación sobre Paseo de la Reforma permanece cerrada en ambos sentidos este martes en el tramo comprendido entre Lieja y Avenida Insurgentes, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

07:05 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/rbki9bVcRr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 1, 2026

De acuerdo con la autoridad capitalina, la restricción vial se mantiene debido a las labores de limpieza y resguardo de las pantallas que fueron colocadas para que los aficionados siguieran el encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador durante la Copa Mundial.

¿Qué tramo de Paseo de la Reforma está cerrado?

El cierre afecta la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, específicamente entre Lieja y Avenida Insurgentes.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a la información sobre la reapertura de la vialidad.

Hasta el momento, la SSC no ha informado una hora estimada para restablecer por completo la circulación en la zona.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Como opciones para evitar la zona afectada, el Centro de Orientación Vial recomienda utilizar:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Estas vialidades permiten rodear el tramo cerrado mientras concluyen las labores de desmontaje y limpieza derivadas del evento masivo realizado tras la transmisión del partido de la Selección Mexicana del Mundial 2026.

Las autoridades de movilidad pidieron a quienes transitan por la zona atender las indicaciones del personal de tránsito y utilizar rutas alternas para reducir afectaciones.

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