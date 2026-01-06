Mercado de Sonora mantiene venta de animales bajo esquema de “pedido”, denuncian en redes

GENERANDO AUDIO...

En el Mercado de Sonora ya no se venden animales. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este 2026, el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México (CDMX), dejó de vender animales luego de que una asociación interpusiera un amparo y las autoridades le dieran la razón. Sin embargo, mientras algunos locatarios cambiaron de giro, otros no lo hicieron, denuncian en internet.

En redes sociales se ha reportado que la venta de animales en el Mercado de Sonora continúa, ahora, bajo la modalidad de “pedidos”. Los locales que permanecen abiertos ofrecen artículos para diversas mascotas.

Por ello, cuando una persona llega y pregunta por un gato, por ejemplo, le informan que pueden conseguirlo, pero sólo por encargo, y que la transacción se realizará fuera de las instalaciones del famoso mercado.

Venta a través de redes sociales

Pese a la prohibición dentro del Mercado de Sonora, el comercio se habría trasladado a las redes sociales. Lucía Hernández, divulgadora de ciencia, informó que detectó la oferta de ejemplares para diversos rituales y, además, encontró que también se vende la piel de un cachorro de tigre.

“En una búsqueda de menos de 5 minutos en Facebook encontramos a quienes ofrecían sus ‘servicios’ de venta de animales para trabajos con entrega a domicilio. Incluso, hay quien vende la piel de un cachorro de tigre, entre comentarios de grupos de religiones y creencias que sacrifican animales en rituales”.

En varias de sus publicaciones, Hernández pide al Gobierno de la Ciudad de México fortalecer la regulación, pues la venta de animales continúa por otros medios. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el comercio en otras zonas de la capital ni sobre su operación en redes sociales.

