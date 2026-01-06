Rosca de Reyes gratis en CDMX: ¿dónde y a qué hora puedes comerla este 6 de enero?

GENERANDO AUDIO...

CDMX celebra Día de Reyes con rosca gratis. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes 6 de enero, la Ciudad de México (CDMX) celebrará el Día de Reyes con partidas gratuitas de Rosca en distintos deportivos, parques y espacios culturales, donde se espera la asistencia de familias, amistades y parejas para convivir y mantener viva esta tradición.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Cultura local, con el objetivo de fortalecer las costumbres populares y generar espacios de convivencia comunitaria. Como parte del festejo, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) apoyará con la entrega de lechitas para los asistentes.

Autoridades culturales señalaron que la intención es ofrecer una experiencia cálida, incluyente e inolvidable, especialmente para los niños, en distintos puntos de la capital.

¿Dónde habrá Rosca de Reyes gratis este 6 de enero en CDMX?

Las partidas de rosca se realizarán el martes 6 de enero en los siguientes puntos y horarios:

● Barco Utopía: Parque Lineal Periférico Oriente esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, Iztapalapa, 09200 a las 14:00 horas

● Deportivo Morelos: José María Morelos 93, Niño Jesús, Tlalpan, 14080 a las 17:00 horas

● Bosque de Tláhuac: Av. La Turba s/n, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200 a las 16:00 horas

● Parque Tacuba: Calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, 11290 a las 14:00 horas

● Torres de Potrero: Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero, Álvaro Obregón, 01840 a las 12:00 horas

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, ya que las partidas de roscas de Reyes estarán sujetas a disponibilidad.

