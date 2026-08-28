Metro abrirá antes por el Maratón de la Ciudad de México: revisa horarios del domingo

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Metro CDMX abre antes por Maratón. Foto: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México tendrá un horario especial este domingo 30 de agosto debido a la realización de la XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México. Las Líneas 1, 2, 3 y 9 comenzarán operaciones desde las 5:00 horas para facilitar el traslado de corredores y asistentes.

Domingo 30 de agosto, el Metro con horario especial en apoyo al Maratón de la Ciudad de México pic.twitter.com/t8KKSurrg1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que los accesos de estas cuatro líneas abrirán dos horas antes del horario habitual de los domingos.

¿Qué líneas abrirán a las 5:00 horas?

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio a las 5:00 horas del domingo. Esta medida busca apoyar principalmente a las personas que participarán en el Maratón CDMX.

Los corredores podrán ingresar gratis al Metro al mostrar su número de participante que los acredita para competir en el evento deportivo.

El resto de las líneas, que incluye a la 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B, iniciarán servicio a las 7:00 horas de la mañana, como es habitual en domingos. Además, durante la jornada estará disponible el programa Tu bici viaja en Metro.

Maratón CDMX 2026: horarios de salida

La XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México reunirá a alrededor de 30 mil corredores, quienes recorrerán los 42.195 kilómetros entre Ciudad Universitaria y el Centro Histórico.

Los horarios de salida serán los siguientes:

Silla de ruedas y débiles visuales: 5:45 horas

5:45 horas Élite femenil: 5:50 horas

5:50 horas Élite varonil: 6:00 horas

6:00 horas Bloque A: 6:00 horas

6:00 horas Bloque B: 6:15 horas

6:15 horas Bloque C: 6:30 horas

La ruta comenzará en Avenida Insurgentes Sur y avanzará hacia el norte, para posteriormente atravesar distintos puntos de la Ciudad de México hasta llegar al Centro Histórico.

¿Qué debes tomar en cuenta este domingo?

Si acudirás al Maratón CDMX o necesitas trasladarte por las zonas donde pasará la competencia, toma en cuenta el horario especial del Metro y las posibles afectaciones viales.

Las autoridades recomiendan considerar con anticipación los tiempos de traslado, especialmente durante las primeras horas del domingo, cuando comenzarán las actividades del maratón.

El servicio especial del Metro estará vigente este domingo 30 de agosto, en apoyo a la movilidad de participantes y asistentes.

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