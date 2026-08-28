¿Van contra Uber Moto y DiDi Moto en CDMX? Proponen prohibir el transporte por aplicación

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¿Fin de Uber Moto en CDMX? Buscan prohibir el servicio. Foto: Cuartoscuro

Una propuesta presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca cerrar la puerta al transporte remunerado de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones digitales. La iniciativa aún no ha sido aprobada, por lo que servicios como Uber Moto, DiDi y otras plataformas no enfrentan, por ahora, cambios en sus reglas de operación.

La diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, planteó una reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para establecer expresamente que la contratación mediante plataformas digitales o la clasificación de estos servicios como transporte privado no permita excluirlos de las restricciones aplicables al traslado de pasajeros en motocicleta.

¿Qué propone la reforma sobre el transporte de pasajeros en moto?

La iniciativa busca modificar el marco legal para impedir que el traslado remunerado de personas en motocicleta pueda operar fuera de las restricciones establecidas en la Ley de Movilidad, es decir que la propuesta pretende que el hecho de contratar un viaje mediante una aplicación digital no permita considerar este servicio como una modalidad distinta a la regulación aplicable al transporte de pasajeros.

La iniciativa no plantea prohibir el uso particular de motocicletas ni modifica, por el momento, las reglas vigentes para las personas que utilizan estos vehículos para trasladarse, tampoco significa que los servicios de transporte por motocicleta mediante aplicaciones hayan sido suspendidos, ya que la propuesta se encuentra todavía en análisis legislativo.

¿Qué busca Elizabeth Mateos con esta propuesta?

Además de la modificación relacionada con el transporte de pasajeros, la diputada propuso implementar un Programa Especial de Seguridad para Motociclistas.

Entre las acciones planteadas se encuentran:

Capacitación obligatoria para obtener y renovar la licencia de conducir.

Campañas permanentes de concientización vial.

Evaluación de puntos con mayor riesgo de accidentes.

Promoción del uso de equipo de protección certificado.

Coordinación con autoridades de Seguridad Ciudadana para realizar operativos preventivos.

Propuestas de actualización normativa para reducir lesiones graves y muertes por hechos de tránsito.

La iniciativa busca colocar la seguridad de las personas motociclistas como uno de los principales puntos dentro de la discusión sobre movilidad en la Ciudad de México.

¿Qué dice la Ley de Movilidad de CDMX sobre las motos como transporte?

Uno de los argumentos centrales de la discusión se encuentra en el artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que establece:

Foto: Ley de Movilidad de la Ciudad de México

“Los servicios de transporte de motocicleta podrán prestarse en todas sus modalidades exceptuando el transporte público de pasajeros”.

La iniciativa plantea que la contratación a través de aplicaciones digitales no permita excluir el traslado remunerado de pasajeros en motocicleta de este marco restrictivo.

Por ello, plataformas que ofrecen viajes en moto podrían enfrentar un nuevo escenario jurídico si la reforma avanza y es aprobada por el Congreso capitalino.

¿Ya van a prohibir Uber Moto y otros servicios en CDMX?

No. Por ahora no existe una prohibición aprobada, la propuesta presentada por Elizabeth Mateos Hernández fue enviada a la Comisión de Movilidad y todavía debe avanzar dentro del proceso legislativo correspondiente.

En caso de que la reforma sea discutida y aprobada, las autoridades deberán establecer el alcance y la aplicación de las modificaciones.

Mientras tanto, el debate se centra en determinar si el transporte de pasajeros en motocicleta contratado mediante aplicaciones digitales debe considerarse dentro de las restricciones que actualmente establece la Ley de Movilidad.

La propuesta ha generado discusión debido a que este tipo de servicios se ha convertido en una alternativa para cientos de usuarios de la Ciudad de México, principalmente por su rapidez para circular entre el tráfico y, en algunos casos, por el costo de los viajes.

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