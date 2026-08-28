“Muerte digna, ¡ya!”: activistas marchan en CDMX y llevan Ley Trasciende al Congreso

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Marcha por una muerte digna en CDMX. Foto: Melina Ochoa

La Primera Marcha por una Muerte Digna llegó este viernes al Congreso de la Ciudad de México (CDMX), como parte de una movilización encabezada por organizaciones y activistas que buscan impulsar el derecho a una muerte digna y la regulación de la eutanasia en México.

La movilización, en la que participan alrededor de 200 personas, es encabezada por Samara Martínez, impulsora de la Coalición Muerte Digna, ¡Ya!, y tiene como una de sus principales demandas promover la llamada Ley Trasciende, iniciativa que plantea legalizar y regular la eutanasia bajo determinadas condiciones y con el consentimiento libre e informado del paciente.

Por primera vez, organizaciones y activistas marchan en CDMX por el derecho a una mu3rte digna. Unas 200 personas avanzan rumbo al Zócalo para impulsar la Ley Trasciende, iniciativa que busca legalizar y regular la eutanasia en México bajo determinadas condiciones.



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Marcha por una Muerte Digna avanza hacia el Congreso de CDMX

Los manifestantes avanzaron por Donceles rumbo al Congreso de la Ciudad de México, donde entregaron sus propuestas a legisladores.

Durante la movilización, Samara Martínez lanzó un llamado a la presidenta de México:

“Presidenta, escucha, esta es tu lucha; presidenta, escucha, esta es tu lucha”.

Al llegar al Congreso capitalino, Martínez entregó a diputados de Morena la propuesta de la Ley Trasciende para una Muerte Digna, con la intención de que sea analizada e impulsada desde el ámbito legislativo local.

¿Qué busca la Ley Trasciende?

La propuesta busca establecer un marco legal para garantizar el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida, incluida la posibilidad de acceder a la eutanasia bajo determinadas condiciones, siempre con el consentimiento libre e informado del paciente.

Las organizaciones señalan que el objetivo es abrir la discusión sobre los derechos relacionados con el final de la vida y avanzar hacia una legislación que contemple la voluntad de los pacientes.

Marcha por la Muerte Digna continuará hacia Palacio Nacional

Después de llegar al Congreso de la Ciudad de México, la Primera Marcha por una Muerte Digna continuará su recorrido rumbo a Palacio Nacional, donde busca llevar el planteamiento de la Ley Trasciende a las autoridades federales.

La movilización pretende llevar sus propuestas a tres niveles de gobierno: el Congreso de la Ciudad de México, para impulsar cambios en la legislación local; la Presidencia de la República, para colocar el tema en la agenda federal, y el Gobierno de la CDMX, para promover políticas públicas y derechos relacionados con el final de la vida.

Con esta marcha, organizaciones y activistas buscan colocar por primera vez de manera pública y multitudinaria en la capital del país la discusión sobre la muerte digna y la eutanasia en México.

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