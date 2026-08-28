Programa Capital Semilla ofrece apoyos de 25 mil pesos para impulsar negocios en la CDMX

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Entrega del apoyo Capital Semilla. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha, a través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), el programa Capital Semilla, que entrega apoyos económicos de 25 mil pesos para emprender un negocio. A continuación, te decimos los requisitos para solicitar la ayuda monetaria.

¿Quiénes se pueden inscribir al programa Capital Semilla

De acuerdo con las reglas establecidas en la página oficial, el apoyo Capital Semilla se entrega a las personas físicas que no hayan recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del Fondeso, con residencia comprobable en la Ciudad de México.

El programa consiste en la entrega de 25 mil pesos en un pago único para desarrollar iniciativas de emprendimiento o actividades productivas de autoempleo.

Requisitos para recibir el apoyo

Identificación Oficial vigente con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, vigente

Correo electrónico, teléfono móvil o en su caso teléfono fijo

Presentar debidamente requisitados los siguientes formatos proporcionados por el Fondeso: solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del Fondeso

Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o en su caso seguimiento por parte del personal que para tal efecto designe el Fondeso

¿Cómo inscribirse al programa Capital Semilla?

Recepción de solicitudes: en Módulos de Atención u Oficinas Centrales del Fondeso.

Formalización: mediante instrumento jurídico proporcionado por el Fondeso que establezca, entre otras cosas, condiciones de entrega, ejecución y comprobación.

Los beneficiarios del programa tienen una serie de obligaciones a cumplir una vez que sean aceptados:

Aplicar los recursos para la conceptualización de la idea de negocio, así como para la compra de insumos, infraestructura o recursos materiales para la realización de su emprendimiento o negocio

Sujetarse a la supervisión que establezca el Fondeso

Cumplir con el plan de trabajo y los indicadores de resultado comprometidos

Presentar los informes y comprobaciones en los plazos que solicite Fondeso

Colaborar en las actividades de monitoreo y evaluación del programa

Las demás que establezca el Fondeso

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