Vecina de la Del Valle exige aprehensión de presunta responsable de los desalojos y evitar más casos

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Foto: UnoTV

Tras pactar una mesa de trabajo con autoridades, vecinos de la colonia Del Valle esperan solución a los casos de despojo en la demarcación, además de asegurar que se sienten con temor a posibles agresiones.

Asimismo, en entrevista para UnoTV, Dane, la propietaria de una vivienda en cerrada Matías Romero 18 confirmó que la Fiscalía capitalina ya aseguró el inmueble, a la vez que resaltó que tienen identificada a la mujer que se encarga de desalojar casas en la colonia, y de quien espera su aprehensión.

¿Qué pasa en la colonia Del Valle?

El sábado, vecinos de la Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, retiraron el bloqueo que mantuvieron por tres días en Matías Romero y Coyoacán, tras acordar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Gobierno (Secgob) una mesa de diálogo para este miércoles, en la que revisarán varios casos de despojo en la demarcación.

Mientras que confió en que las autoridades emprendan acciones para proteger a los dueños de las propiedades, además de que se busque crear una legislación que impida casos como este, agregando que cuentan con la identidad, ubicación y otros datos de la presunta responsable, de quien esperan su captura a fin de evitar nuevos desalojos.

“Tenemos a la persona que invadió la propiedad, tenemos su ubicación, tenemos su cara, tenemos todo”

Dane / vecina afectada

Y es que, de acuerdo con diversas denuncias, una mujer, identificada como Virginia Vázquez García, presuntamente funcionaria pública del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), llegaría a las viviendas desocupadas, cambiando cerraduras y haciendo arreglos para después venderlas con escrituras falsas.

Por lo que confió en que desde el Gobierno de la Ciudad de México se impulsen medidas más estrictas contra el delito de despojo, además de que se de mayor certeza a los propietarios.

“Ellos se encargarán de esclarecer todo esto, pero sí están tomando muy en cuenta la ubicación de este predio para que esto no haga que se brinquen a otros, o que puedan llegar a lastimar a colonos y tengan un mayor territorio. Nos prometieron que iban a ser puntuales, que iban a ser concisos y que le iban a dar prioridad”

Dane / vecina afectada

Por lo pronto, destacó que el sábado acudió con otros vecinos a la Fiscalía de Investigación al Delito de Despojo (Fidampo) de la FGJCDMX donde volvió a rendir su declaración y entregar pruebas, así como información detallada de los hechos y del predio, derivando en el aseguramiento de la propiedad ubicada en cerrada de Matías Romero #18, a la vez que otros habitantes aportaron sus testimonios, videos y otras evidencias para las investigaciones, que podrían durar entre tres y seis meses.

En tanto que, sostuvo, el problema representa un riesgo no solo para su familia, sino para otros habitantes de la comunidad, pues además de que podrían darse agresiones para tomar posesión de otros terrenos, la presunta responsable de los despojos vive en la misma privada que ella, por lo que pidió que las investigaciones avancen y se finquen responsabilidades conforme a la ley.

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