Metro reabre toda la Línea 2, pero mantiene estaciones cerradas; usuarios deberán tomar precauciones

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Foto: Cuartoscuro

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que quedaron restablecidas las corridas de trenes en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo, varias estaciones permanecerán cerradas al público y los trenes circularán sin permitir el ascenso o descenso de pasajeros en algunos puntos de la ruta.

Informo que en este momento se restablecen las corridas de trenes en toda la Línea 2 del @MetroCDMX, de Tasqueña a Cuatro Caminos.



Los trenes circularán por las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin realizar ascenso ni descenso de personas usuarias. Estas… pic.twitter.com/qVudUlqXZH — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 4, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas?

De acuerdo con el anuncio del Metro, los trenes ya recorren toda la Línea 2, pero tres estaciones permanecerán cerradas al público y sin servicio para usuarios hasta nuevo aviso:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Además, continúan cerradas las estaciones:

Nativitas

Portales

Zócalo/Tenochtitlan

Por ello, aunque los trenes circulan entre Tasqueña y Cuatro Caminos, no se permitirá el ascenso ni descenso de pasajeros en esos puntos.

A las 22:00 horas volverán los circuitos provisionales

El Metro informó que a las 22:00 horas de este jueves volverá a operar bajo un esquema parcial.

La Línea 2 funcionará en dos tramos:

Tasqueña – Xola

Pino Suárez – Cuatro Caminos

Asimismo, se reactivará el servicio gratuito de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros entre las estaciones Xola y Pino Suárez.

Metro prevé operación normal el viernes

Según el comunicado oficial, el servicio de la Línea 2 iniciará de manera habitual este viernes 5 de junio.

El organismo señaló que los trenes operarán desde las 5:00 de la mañana con corridas completas entre Tasqueña y Cuatro Caminos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de las estaciones que permanecen cerradas.

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