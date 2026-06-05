Metro reabre toda la Línea 2, pero mantiene estaciones cerradas; usuarios deberán tomar precauciones
El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que quedaron restablecidas las corridas de trenes en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos.
Sin embargo, varias estaciones permanecerán cerradas al público y los trenes circularán sin permitir el ascenso o descenso de pasajeros en algunos puntos de la ruta.
¿Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas?
De acuerdo con el anuncio del Metro, los trenes ya recorren toda la Línea 2, pero tres estaciones permanecerán cerradas al público y sin servicio para usuarios hasta nuevo aviso:
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
Además, continúan cerradas las estaciones:
- Nativitas
- Portales
- Zócalo/Tenochtitlan
Por ello, aunque los trenes circulan entre Tasqueña y Cuatro Caminos, no se permitirá el ascenso ni descenso de pasajeros en esos puntos.
A las 22:00 horas volverán los circuitos provisionales
El Metro informó que a las 22:00 horas de este jueves volverá a operar bajo un esquema parcial.
La Línea 2 funcionará en dos tramos:
- Tasqueña – Xola
- Pino Suárez – Cuatro Caminos
Asimismo, se reactivará el servicio gratuito de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros entre las estaciones Xola y Pino Suárez.
Metro prevé operación normal el viernes
Según el comunicado oficial, el servicio de la Línea 2 iniciará de manera habitual este viernes 5 de junio.
El organismo señaló que los trenes operarán desde las 5:00 de la mañana con corridas completas entre Tasqueña y Cuatro Caminos.
Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de las estaciones que permanecen cerradas.
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