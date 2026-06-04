Licencia de conducir permanente 2026: ¿cómo se puede tramitar en CDMX?

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Cómo tramitar licencia de conducir permanente en CDMX este 2026. Foto: Cuartoscuro

En noviembre de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que el programa para tramitar la licencia de conducir permanente se extendería este 2026, por lo que, a continuación, te compartimos cómo hacerlo y los requisitos.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX este 2026?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX este 2026, es necesario tener una cuenta de Llave CDMX, por lo que, si no la tienes, debes crearla. Una vez cumplido este paso, se debe iniciar sesión.

Ya en la cuenta de Llave CDMX, hay que dirigirse a “Nuevo trámite” y seleccionar forma de pago, ya sea en línea o con línea de captura. Este pago será de mil 500 pesos.

Se deberán cargar tres documentos importantes:

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional)

Comprobante de no adeudos (de CDMX o el Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses)

Certificado de curso teórico de manejo (indispensable para quienes tramitan la licencia por primera vez)

Cuando el pago se vea reflejado, las autoridades de la Ciudad de México mandarán por correo electrónico una constancia que tendrá el nuevo número de licencia. Se puede descargar desde la Cuenta Llave CDMX Expediente.

Datos a tomar en cuenta

El Gobierno capitalino señala algunos aspectos que deberán tomar en cuenta los interesados en tramitar su licencia de conducir permanente este 2026 en la CDMX:

El primero, que antes de comenzar con el trámite, tendrán que comprobar que no tienen ninguna clase de adeudo pendiente que cumplir

pendiente que cumplir Segundo, que si es la primera vez que van a tramitar su licencia, deberán solicitar una cita para realizar el “Curso teórico de conducción”

Y tercero, que el pago del trámite, de mil 500 pesos, se refleja en un máximo de 72 horas

¿Cómo se solicita una cita?

Para pedir una cita, hay que entrar a la página de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX; se necesita la cuenta de Llave CDMX e iniciar sesión.

Si tienes alguna duda en especial sobre este trámite, puedes entrar a la página oficial de las autoridades capitalinas para resolverla.

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