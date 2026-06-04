CDMX multará con 2 mil 346 pesos a quienes no hagan este trámite obligatorio antes del 30 de junio

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Miles de automovilistas de la Ciudad de México tienen hasta el próximo 30 de junio de 2026 para cumplir con la verificación vehicular correspondiente al primer semestre del año. De no realizar este trámite obligatorio dentro del plazo establecido, deberán pagar una multa por verificación extemporánea de 2 mil 346.20 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

La fecha límite cobra especial relevancia para los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 o 0, que son los últimos en verificar durante el primer semestre de 2026.

¿Qué autos deben verificar antes del 30 de junio?

Durante mayo y junio, la verificación vehicular corresponde a los automóviles con:

Engomado azul

Terminación de placas 9 o 0

Estos vehículos deben concluir el trámite antes de que termine junio para evitar sanciones económicas y complicaciones en otros procedimientos vehiculares.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México establece que la multa por verificación extemporánea asciende a 2 mil 346.20 pesos.

Además del pago de esta sanción, los propietarios deberán realizar posteriormente la verificación pendiente para regularizar la situación de su vehículo.

CDMX contempla algunos casos de prórroga

En la Ciudad de México existen supuestos específicos en los que los automovilistas pueden acceder a tiempo adicional para verificar sin pagar la multa extemporánea.

Entre ellos se encuentran:

Cuando el vehículo fue rechazado durante los últimos siete días del periodo que le correspondía

Cuando la unidad estuvo involucrada en algún incidente que justifique solicitar una ampliación del plazo

Las autoridades recomiendan revisar cada caso de manera particular para conocer si se cumplen los requisitos establecidos.

¿Por qué es importante realizar la verificación vehicular?

La verificación vehicular forma parte de las medidas impulsadas por las autoridades ambientales para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Actualmente, este programa es obligatorio en las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué pasa si no verificas?

No cumplir con la verificación vehicular dentro del periodo correspondiente puede traer diversas consecuencias para los conductores.

Entre ellas destacan:

Multas económicas

Restricciones para circular

Dificultades para realizar algunos trámites vehiculares

Posibles recargos derivados del incumplimiento

Por ello, las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento y agendar la cita con anticipación para evitar saturaciones en los verificentros durante los últimos días de junio.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento