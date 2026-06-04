CDMX se prepara para otra tarde de lluvias; activan alertas en las 16 alcaldías
La Ciudad de México se prepara para otra jornada de lluvias intensas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas en las 16 alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, posible caída de granizo y actividad eléctrica para la tarde y noche de este jueves.
La advertencia llega apenas unas horas después de las inundaciones, encharcamientos y afectaciones que dejaron las lluvias registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Activan alerta naranja en 11 alcaldías por lluvias fuertes y granizo
La dependencia capitalina informó que se activó la Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y afectaciones a la movilidad.
Otras cinco alcaldías permanecen bajo alerta amarilla
De manera adicional, se activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Protección Civil pidió a los habitantes de estas demarcaciones mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y evitar zonas con riesgo de inundación.
Las lluvias ya comenzaron en varias zonas de la capital
Durante la tarde de este jueves ya se reportan precipitaciones en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Sin embargo, uno de los puntos con mayor intensidad de lluvia ha sido Cuajimalpa, alcaldía que apenas el pasado martes registró una fuerte granizada que provocó afectaciones en vialidades, negocios y zonas habitacionales.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían mantenerse durante gran parte de la tarde y la noche, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones de la ciudad.
¿Qué hacer si tu vivienda resulta afectada por las lluvias?
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos para los hogares:
- Barre y limpia la coladera más cercana a tu domicilio
- Mantén libres de basura las alcantarillas y desagües
- No pises cables eléctricos caídos
- Evita transitar por zonas lodosas o con corrientes de agua
- Si tu vivienda se inunda, desconecta inmediatamente la energía eléctrica
- Refúgiate en lugares elevados como azoteas o segundos pisos
- Desinfecta pisos y superficies con cloro después de una inundación para evitar infecciones
Las recomendaciones para evitar riesgos durante las tormentas
Protección Civil también pidió a la población seguir estas medidas preventivas:
- Si vives cerca de barrancas o cauces, identifica previamente una ruta de evacuación
- No arrojes basura en calles, ríos o barrancas
- Evita resguardarte bajo estructuras ligeras durante una granizada
- Si existe riesgo de deslave o caída de rocas, evacúa de inmediato
- Ten a la mano una lámpara, radio portátil y pilas para recibir información oficial en caso de emergencia
Las autoridades reiteraron que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante la tarde, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a los servicios de Protección Civil.
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