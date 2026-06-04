CDMX se prepara para otra tarde de lluvias; activan alertas en las 16 alcaldías

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Esta tarde se esperan lluvias intensas y posible granizo. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se prepara para otra jornada de lluvias intensas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas en las 16 alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, posible caída de granizo y actividad eléctrica para la tarde y noche de este jueves.

La advertencia llega apenas unas horas después de las inundaciones, encharcamientos y afectaciones que dejaron las lluvias registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Activan alerta naranja en 11 alcaldías por lluvias fuertes y granizo

La dependencia capitalina informó que se activó la Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y afectaciones a la movilidad.

Otras cinco alcaldías permanecen bajo alerta amarilla

De manera adicional, se activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes para:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Protección Civil pidió a los habitantes de estas demarcaciones mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y evitar zonas con riesgo de inundación.

Las lluvias ya comenzaron en varias zonas de la capital

Durante la tarde de este jueves ya se reportan precipitaciones en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Sin embargo, uno de los puntos con mayor intensidad de lluvia ha sido Cuajimalpa, alcaldía que apenas el pasado martes registró una fuerte granizada que provocó afectaciones en vialidades, negocios y zonas habitacionales.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían mantenerse durante gran parte de la tarde y la noche, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones de la ciudad.

¿Qué hacer si tu vivienda resulta afectada por las lluvias?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos para los hogares:

Barre y limpia la coladera más cercana a tu domicilio

Mantén libres de basura las alcantarillas y desagües

No pises cables eléctricos caídos

Evita transitar por zonas lodosas o con corrientes de agua

Si tu vivienda se inunda, desconecta inmediatamente la energía eléctrica

Refúgiate en lugares elevados como azoteas o segundos pisos

Desinfecta pisos y superficies con cloro después de una inundación para evitar infecciones

Las recomendaciones para evitar riesgos durante las tormentas

Protección Civil también pidió a la población seguir estas medidas preventivas:

Si vives cerca de barrancas o cauces , identifica previamente una ruta de evacuación

, identifica previamente una ruta de No arrojes basura en calles, ríos o barrancas

Evita resguardarte bajo estructuras ligeras durante una granizada

Si existe riesgo de deslave o caída de rocas , evacúa de inmediato

, evacúa de inmediato Ten a la mano una lámpara, radio portátil y pilas para recibir información oficial en caso de emergencia

Las autoridades reiteraron que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente durante la tarde, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a los servicios de Protección Civil.

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