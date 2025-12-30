GENERANDO AUDIO...

Protesta de la Generación Z. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 30 de diciembre de 2025 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará un pequeño contingente de la llamada Generación Z.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos concentraciones, dos citas agendadas y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones sociales previstas hoy en la CDMX

Concentraciones

Generación Z México Hora: 11:00 Lugar: Centro Médico Nacional “Siglo XXI” Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Acción ciudadana para ofrecer alimentos y apoyo emocional a pacientes y familiares, así como exigir el derecho a la salud, condiciones dignas y atención oportuna en hospitales públicos. Aforo estimado: 25 personas

Colectiva “Las Tonantzin” Hora: 12:00 Lugar: Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Exigir la pronta judicialización de carpetas de investigación por delitos sexuales, acceso a la justicia y atención adecuada a víctimas. Aforo estimado: 20 personas



Citas agendadas con autoridades

Vecinos de la colonia Santa Martha Norte Hora: 12:00 Lugar: Subdelegación de la Alcaldía Iztapalapa Aldama y Ayuntamiento, Col. San Lucas, Iztapalapa Motivo: Inconformidad por acumulación de residuos y cobros relacionados con su recolección. Aforo estimado: 10 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora: 15:00 Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Solicitud de judicialización de una carpeta de investigación por presunta extorsión y acompañamiento institucional. Aforo estimado: 20 personas



Zonas con posible afectación vial

Las principales afectaciones a la circulación podrían presentarse en:

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Dr. Río de la Loza

Zona de la Colonia Doctores

Centro Histórico (alrededores del Zócalo capitalino)

Calles aledañas a la Alcaldía Iztapalapa, colonia San Lucas

Alternativas viales recomendadas

Para evitar retrasos, autoridades sugieren considerar las siguientes opciones:

Ejes viales alternos: Eje Central Lázaro Cárdenas Eje 1 Norte y Eje 2 Sur

Vías primarias: Circuito Interior Avenida Insurgentes Viaducto Miguel Alemán

Recomendaciones generales: Salir con anticipación Utilizar transporte público Consultar reportes de tránsito en tiempo real Atender indicaciones de la policía vial

