La Generación Z encabeza las movilizaciones en CDMX este 30 de diciembre
Este martes 30 de diciembre de 2025 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará un pequeño contingente de la llamada Generación Z.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos concentraciones, dos citas agendadas y ocho eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Movilizaciones sociales previstas hoy en la CDMX
Concentraciones
- Generación Z México
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Médico Nacional “Siglo XXI”
- Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Acción ciudadana para ofrecer alimentos y apoyo emocional a pacientes y familiares, así como exigir el derecho a la salud, condiciones dignas y atención oportuna en hospitales públicos.
- Aforo estimado: 25 personas
- Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 12:00
- Lugar: Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales
- Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigir la pronta judicialización de carpetas de investigación por delitos sexuales, acceso a la justicia y atención adecuada a víctimas.
- Aforo estimado: 20 personas
Citas agendadas con autoridades
- Vecinos de la colonia Santa Martha Norte
- Hora: 12:00
- Lugar: Subdelegación de la Alcaldía Iztapalapa
- Aldama y Ayuntamiento, Col. San Lucas, Iztapalapa
- Motivo: Inconformidad por acumulación de residuos y cobros relacionados con su recolección.
- Aforo estimado: 10 personas
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 15:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitud de judicialización de una carpeta de investigación por presunta extorsión y acompañamiento institucional.
- Aforo estimado: 20 personas
Zonas con posible afectación vial
Las principales afectaciones a la circulación podrían presentarse en:
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida Dr. Río de la Loza
- Zona de la Colonia Doctores
- Centro Histórico (alrededores del Zócalo capitalino)
- Calles aledañas a la Alcaldía Iztapalapa, colonia San Lucas
Alternativas viales recomendadas
Para evitar retrasos, autoridades sugieren considerar las siguientes opciones:
- Ejes viales alternos:
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Eje 1 Norte y Eje 2 Sur
- Vías primarias:
- Circuito Interior
- Avenida Insurgentes
- Viaducto Miguel Alemán
- Recomendaciones generales:
- Salir con anticipación
- Utilizar transporte público
- Consultar reportes de tránsito en tiempo real
- Atender indicaciones de la policía vial