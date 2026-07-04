Metrobús anuncia servicio especial y horario extendido por el partido de México vs. Inglaterra

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Fotos: Cuartoscuro

La directora general del Metrobús CDMX, Rosario Castro, informó que el sistema de transporte operará un servicio especial el 5 de julio de 2026 con el objetivo de facilitar el acceso al Estadio Ciudad de México, además de extender su horario de operación en toda la red.

De acuerdo con la funcionaria, “el 5 de julio Metrobús brindará servicio especial de la estación Cañaverales de L5 a Paseo Acoxpa, para facilitar el acceso al estadio Ciudad de México”, medida que aplicará durante un evento deportivo programado en la zona sur de la capital.

Mañana 5 de julio, @MetrobusCDMX brindará servicio especial de la estación Cañaverales de L5 a Paseo Acoxpa, para facilitar el acceso al estadio Ciudad de México. 🏟️



⚽️ Además, el horario de servicio en toda la red será hasta las 1:00 hrs.



🇲🇽🚌https://t.co/XXuW3VFeqx pic.twitter.com/yjkHlqL4da — Rosario Castro (@RosarioCastroE) July 4, 2026

Servicio especial Metrobús Cañaverales – Paseo Acoxpa

El servicio especial del Metrobús CDMX operará el 5 de julio de 2026 de 12:00 a 23:00 horas, con un recorrido que conectará la estación Cañaverales con Paseo Acoxpa, facilitando el traslado de usuarios hacia el partido de México contra Inglaterra.

Las paradas confirmadas en este trayecto serán: Paseo Acoxpa, Gran Terraza Coapa, Miramontes y Cañaverales, con una distancia peatonal aproximada de 1 kilómetro en el punto final de conexión.

La tarifa establecida será de 6 pesos, con pago mediante Tarjeta MI, tarjeta de crédito o débito, según el aviso oficial del sistema de transporte.

Horario extendido en toda la red del Metrobús CDMX

Además del servicio especial, el Metrobús informó que el horario de operación se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 6 de julio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como parte del operativo por el evento.

También se reportaron ajustes operativos temporales en distintas estaciones por actividad deportiva, como en Hidalgo – El Caballito y El Ángel – Chapultepec, donde el servicio se realizará por laterales de avenida Reforma y cambios en ascensos y descensos.

Asimismo, se confirmó el cierre por mantenimiento de la estación Deportivo 18 de Marzo en dirección a Indios Verdes, sin afectación en otras líneas.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones de tiempo ante los ajustes operativos programados.

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