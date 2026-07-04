México vs Inglaterra: aficionado inglés convoca a sus compatriotas en el Ángel para banderazo

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Aficionado inglés convoca en el Ángel previo al México vs Inglaterra. Fotos: Getty

El partido de los 8vos de final del Mundial 2026, México vs Inglaterra, ha causado furor y ha generado mucha expectativa en el aficionado mexicano. Sin embargo, los ingleses no se quieren quedar atrás, por lo que un sector está planeando realizar un banderazo este sábado 4 de julio.

A través de redes sociales, aficionados ingleses han convocado a cientos de personas a dar el banderazo oficial en apoyo a su selección. La cita es en el Ángel de la Independencia este sábado 4 de julio, en punto de las 15:00 horas.

Creador de contenido convoca al banderazo inglés

Edd Owen, creador de contenido de origen británico y que reside en la Ciudad de México, aprovechó el alcance de su cuenta de Instagram para convocar a sus compatriotas en el Ángel de la Independencia. Desde ahí, se prevé que los aficionados ingleses realicen cánticos y festejos en apoyo a su selección.

Con más de 23 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Owen convocó a sus connacionales a llegar al emblemático monumento de la Ciudad de México. Sin embargo, pidió utilizar la playera de la Selección de Inglaterra, así como banderas, disfraces, sombreros y más elementos característicos de aquella nación.

Idea surge gracias a los aficionados colombianos

Según contó el creador de contenido, la idea de convocar a aficionados ingleses en el Ángel de la Independencia surgió de la afición de la Selección de Colombia, quienes se han reunido a festejar tras los tres triunfos de su equipo a lo largo del actual Mundial 2026.

Por ello, Owen busca que la afición inglesa se una al colorido de disputar un partido de la justa mundialista en la Ciudad de México, previo al compromiso más importante del torneo.

De este modo, el México vs Inglaterra se llevará a cabo este domingo 5 de julio en punto de las 18 horas, en la cancha del Estadio Ciudad de México. Ambos combinados buscarán avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuar con la ilusión intacta.

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