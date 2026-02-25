CDMX descarta control de zonas por el CJNG; detectan capos ocultos en la capital

GENERANDO AUDIO...

Niegan autoridades de CDMX control del CJNG en la capital.Foto:Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) no existe ningún territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ni por otro grupo delictivo, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien reconoció que sí se ha detectado la presencia de operadores que utilizan la capital como punto de resguardo o para concretar transacciones.

Capos usan CDMX para ocultarse

Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario señaló que desde 2019 la ciudad reconoció la presencia de grupos del crimen organizado con operaciones de escala nacional, contrario a lo que ocurría en administraciones anteriores.

“Después, la ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado, o lo que se pudiera llamar controlado, por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional”, afirmó.

Explicó que la presencia de estos grupos puede variar y que, en algunos casos, se ha detectado a operadores que buscan esconderse o mantener un perfil anónimo en la capital, debido a las condiciones de población y tamaño de la urbe.

“Hemos tenido presencia en la ciudad, de operadores de estos grupos, que buscan esconderse o tener una presencia anónima en la ciudad, dadas las condiciones, evidentemente, de población y de tamaño de nuestra urbe”.

También indicó que la ciudad ha sido utilizada como un centro para concretar transacciones vinculadas con operaciones fuera de la capital.

“Ha habido ocasiones en que se ha detectado la presencia, utilizando a la ciudad como una suerte de centro para concluir o concretar transacciones, que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad o de otras partes, y otras dinámicas que suelen ser distintas a las que se pueden presentar en otras latitudes”.

Vázquez Camacho subrayó que se han fortalecido las capacidades de inteligencia e investigación para detectar y desarticular cualquier célula delictiva. Precisó que las detenciones realizadas no implican que exista un arraigo o control territorial en las alcaldías donde se llevaron a cabo.

Recordó que el año pasado se registraron detenciones de operadores en Coyoacán, derivadas de una investigación iniciada en 2024 y concluida en 2025, además de otros arrestos relevantes.

Finalmente, aseguró que se mantendrá la coordinación con el Gobierno de México y dependencias federales para la detección y desarticulación oportuna de cualquier grupo delictivo que opere en la capital.

