Muere “Fortunata”, la jirafa más longeva de la CDMX

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Murió “Fortunata”, jirafa más longeva de la ciudad. Foto: SEDEMA CDMX.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron que “Fortunata”, la jirafa más longeva de la capital del país, murió en el Zoológico de Chapultepec.

“Fortunata”, la jirafa más longeva de la CDMX falleció

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX confirmó el fallecimiento de “Fortunata”, la jirafa más emblemática y longeva del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.

Al respecto, las autoridades ambientales capitalinas detallaron que recientemente el ejemplar había cumplido 36 años y cinco meses de edad, por lo que se convirtió en la jirafa más longeva de la Ciudad de México, pero también una de las más longevas de todo el mundo.

“La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento de ‘Fortunata’, una jirafa emblemática del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec”, indicó la dependencia capitalina.

Madre de 10 crías y abuela de muchas generaciones

También la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX contó que durante su vida, la jirafa “Fortunata” fue madre de al menos 10 crías y abuela de muchas generaciones, por lo que indicaron que deja un importante legado para la conservación de su especie y “una huella entrañable en la historia de Chapultepec”.

“Su extraordinaria longevidad representa un logro del cuidado profesional, médico veterinario, nutricional y zootécnico que recibió durante más de tres décadas por parte del personal especializado del Centro”, agregaron las autoridades capitalinas.

Por último, la SEDEMA reconoció y agradeció la dedicación de quienes la acompañaron y cuidaron a lo largo de su vida.

La #SedemaInforma sobre el fallecimiento de “Fortunata”, jirafa emblemática del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec y una de las más longevas del mundo.https://t.co/gALu6eq3v5



1/2 🧵 pic.twitter.com/G5IIN96Esa — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 19, 2026

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