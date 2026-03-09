Muere trabajador de limpieza del Metro tras desvanecerse en la estación El Rosario

GENERANDO AUDIO...

Un trabajador de limpieza del Metro CDMX murió este lunes tras desvanecerse mientras realizaba sus labores en los andenes de la estación El Rosario, correspondiente a la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Trabajador de limpieza se desvaneció

De acuerdo con reportes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el incidente ocurrió dentro de la estación El Rosario, una de las terminales más concurridas de la red.

Personal de seguridad detectó al trabajador de limpieza desvanecido en el piso de la zona de andenes mientras realizaba sus labores habituales. Tras el hallazgo, el empleado fue trasladado de inmediato al local de primeros auxilios ubicado dentro de la estación para recibir atención médica.

Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento dentro de las instalaciones.

Movilización en la estación del Metro CDMX

El incidente provocó movilización de equipos de emergencia y autoridades dentro de la estación El Rosario. Peritos y personal de seguridad acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento y confirmar la identidad del trabajador.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado oficialmente la causa de la muerte del trabajador.

