Colapsa edificio en demolición en calzada San Antonio Abad, en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Se derrumba edificio en demolición en San Antonio Abad. Foto: Uno TV

Un edificio de tres niveles en demolición se derrumbó sobre calzada de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, lo que provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia en la zona. Autoridades reportan que han rescatado a dos personas que se encontraban al interior de la estructura.

Autoridades indican que 3 personas permanen bajo los escombros, por lo que en lugar ya opera la célula homo-canina para localizarlas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien acudió al lugar, informó que se atiende la emergencia.

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad

El edificio se derrumbó mientras se encontraba en obras de demolición sobre calzada de San Antonio Abad 130, cerca de la estación del Metro San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, 3 personas podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, aún falta la confirmación de las autoridades.

En el lugar ya trabajan servicios de emergencia y autoridades, que realizan labores en la zona tras el derrumbe del inmueble.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.