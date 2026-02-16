Sección 34 del SNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 16 de febrero

GENERANDO AUDIO...

SNTE. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 16 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Manifestaciones y marchas programadas

Sindicato de Trabajadores y Trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud Hora : 04:30

: 04:30 Lugar : Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda : Exigen el reconocimiento de su organización y el pago completo de sus cuotas sindicales, además de la instalación de las comisiones mixtas para el año 2025 y 2026.

: Exigen el reconocimiento de su organización y el pago completo de sus cuotas sindicales, además de la instalación de las comisiones mixtas para el año 2025 y 2026. Aforo estimado: 30 personas. Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco

: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco Demanda : Acompañar a una mujer trans, víctima de un intento de feminicidio, para exigir justicia y reparación del daño.

: Acompañar a una mujer trans, víctima de un intento de feminicidio, para exigir justicia y reparación del daño. Afro estimado: 25 personas. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Av. Universidad No. 1449, Col. Axtla, Alc. Álvaro Obregón

: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Av. Universidad No. 1449, Col. Axtla, Alc. Álvaro Obregón Demanda : Conversatorio sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua.

: Conversatorio sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Afro estimado: 40 personas. Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda : Recolectar apoyo para el pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

: Recolectar apoyo para el pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Afro estimado: 50 personas. Sección 34 del Estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Hora : Durante el día

: Durante el día Lugar : Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda : Exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre bonos y mejoras laborales para los trabajadores de la educación.

: Exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre bonos y mejoras laborales para los trabajadores de la educación. Afro estimado: 90 personas.

Eventos culturales y religiosos

Además de las movilizaciones sociales, varios eventos culturales y religiosos están programados:

Carnaval del Pueblo de Santa Martha Acatitla 2026 Hora : 09:00 Lugar : Pueblo de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa Aforo : 3,000 personas.

Feria de Xaltocan 2026 Hora : 11:00 Lugar : Barrio de Xaltocan, Xochimilco Aforo : 2,500 personas.

Rafael Lozano-Hemmer: Jardín Inconcluso / Exposición Nocturna Hora : 19:00 Lugar : Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma s/n, Col. Bosque de Chapultepec Aforo : 1,000 personas.

