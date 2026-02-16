Sección 34 del SNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 16 de febrero
Este lunes 16 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Manifestaciones y marchas programadas
- Sindicato de Trabajadores y Trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud
- Hora: 04:30
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Exigen el reconocimiento de su organización y el pago completo de sus cuotas sindicales, además de la instalación de las comisiones mixtas para el año 2025 y 2026.
- Aforo estimado: 30 personas.
- Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco
- Demanda: Acompañar a una mujer trans, víctima de un intento de feminicidio, para exigir justicia y reparación del daño.
- Afro estimado: 25 personas.
- Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
- Hora: 10:00
- Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Av. Universidad No. 1449, Col. Axtla, Alc. Álvaro Obregón
- Demanda: Conversatorio sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Afro estimado: 40 personas.
- Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”
- Hora: 10:00
- Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Recolectar apoyo para el pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.
- Afro estimado: 50 personas.
- Sección 34 del Estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Exigir el cumplimiento de los acuerdos sobre bonos y mejoras laborales para los trabajadores de la educación.
- Afro estimado: 90 personas.
Eventos culturales y religiosos
Además de las movilizaciones sociales, varios eventos culturales y religiosos están programados:
- Carnaval del Pueblo de Santa Martha Acatitla 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Pueblo de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa
- Aforo: 3,000 personas.
- Feria de Xaltocan 2026
- Hora: 11:00
- Lugar: Barrio de Xaltocan, Xochimilco
- Aforo: 2,500 personas.
- Rafael Lozano-Hemmer: Jardín Inconcluso / Exposición Nocturna
- Hora: 19:00
- Lugar: Museo de Arte Moderno, Paseo de la Reforma s/n, Col. Bosque de Chapultepec
- Aforo: 1,000 personas.