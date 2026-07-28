Golpe a tienda Gucci en Polanco: asaltantes huyen con artículos de lujo

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En asalto en Gucci Polanco robaron artículos de lujo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tienda Gucci ubicada en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México (CDMX) fue blanco de un asalto cometido por tres hombres que ingresaron al establecimiento y presuntamente robaron diversos artículos de lujo para después escapar en una motocicleta sin placas.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo ocurrió este lunes en la sucursal localizada sobre avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco Tercera Sección, una de las principales zonas comerciales de la capital mexicana.

Los presuntos responsables habrían entrado al negocio aparentando ser clientes, por lo que recorrieron el lugar y observaron algunos productos antes de cometer el atraco.

Así ocurrió el robo en la tienda Gucci de avenida Presidente Masaryk

Según la información preliminar, dos de los hombres que ingresaron al establecimiento habrían amenazado al personal con lo que parecía ser un arma de fuego.

Posteriormente, los sujetos tomaron distintos productos exhibidos en los mostradores, principalmente bolsos y zapatos de lujo, y salieron del inmueble con la mercancía.

Mientras ocurría el robo, un tercer individuo esperaba en el exterior a bordo de una motocicleta que presuntamente no contaba con placas de circulación. Tras concretar el atraco, los tres hombres escaparon juntos del lugar.

Delincuentes huyeron en motocicleta tras asalto en Polanco

Testigos señalaron que los presuntos responsables utilizaron una motocicleta para retirarse de la zona después del robo.

De acuerdo con las características descritas, dos de los implicados llevaban cubrebocas para ocultar su identidad, mientras que el conductor portaba un casco.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho ni sobre el monto total de la mercancía sustraída.

Autoridades capitalinas realizan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar su posible participación en otros robos registrados en la zona.

Autoridades investigan robo a comercio de lujo en Miguel Hidalgo

Tras el reporte del asalto, se dio aviso a las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.

Elementos de seguridad revisan posibles registros de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores de la avenida Presidente Masaryk, con el objetivo de obtener información que permita ubicar a los responsables.

SE BUSCAN: ASALTARON @gucci de POLANCO @AlcaldiaMHmx

Dos de estos tipos entraron fingiendo ser clientes.

Uno sacó un arma y el otro se robó algunos bolsos y zapatos.

Las guardó en esa bolsa blanca.

Así escaparon.

Agentes de @SSC_CDMX ya los rastrean.

Si los ubica, denúncielos. pic.twitter.com/DXkckns5D5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 28, 2026

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