CDMX retrasa depósito de programas Pensión Hombres Bienestar e Ingreso Ciudadano

Las personas beneficiarias de los programas Pensión Hombres Bienestar e Ingreso Ciudadano Universal en la Ciudad de México deberán esperar un poco más para recibir su apoyo económico del bimestre enero–febrero de 2026.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México informó que el depósito aún no se ha realizado debido a un ajuste administrativo, aunque aseguró que el apoyo no se perderá y será entregado próximamente.

El aviso fue difundido a través de los canales oficiales de la dependencia, donde se pidió a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial sobre la fecha en que se realizará el pago.

Retraso en depósito de programas sociales en CDMX

De acuerdo con el comunicado, el retraso afecta a beneficiarios de:

Ingreso Ciudadano Universal , dirigido a personas de 57 a 59 años

, dirigido a personas de Pensión Hombres Bienestar, enfocada en hombres de 60 a 64 años

Las autoridades capitalinas señalaron que el depósito correspondiente al primer bimestre del año será entregado en cuanto se concluya el ajuste administrativo.

¿Cuánto dinero da la Pensión Hombres Bienestar?

El programa Pensión Hombres Bienestar otorga un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a hombres de entre 60 y 64 años que viven en la Ciudad de México.

Esta iniciativa forma parte de la política social del Gobierno capitalino para apoyar a personas que enfrentan dificultades en el mercado laboral o problemas económicos antes de acceder a la pensión para adultos mayores.

Requisitos para recibir la Pensión Hombres Bienestar

Para registrarse en este programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 60 y 64 años al momento del registro

al momento del registro Tener interés en recibir el apoyo económico del programa

Se da prioridad a personas de 63 y 64 años.

Documentos necesarios

Los solicitantes deben presentar:

Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, licencia, entre otras).

(INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, licencia, entre otras). Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Acta de nacimiento , si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación.

, si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación. CURP , en caso de que no sea visible en la identificación oficial.

, en caso de que no sea visible en la identificación oficial. Solicitud de ingreso al programa, proporcionada por la autoridad.

Las autoridades señalan que los documentos originales solo se presentan para verificación, mientras que en el expediente se guardan únicamente las copias.

