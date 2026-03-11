Polémica por “El Cristo Buchón”: cristianos ofendidos piden que el Gobierno de la CDMX se disculpe

GENERANDO AUDIO...

Exposición “El Cristo Buchón”. Fotos: X @CulturaCiudadMx

La organización Actívate, que promueve valores católicos, denunció a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por darle difusión y financiar la exposición “El Cristo Buchón”, una reflexión que utiliza una estética religiosa para mostrar dos de las caras más dolorosas de México: la narcocultura y las madres buscadoras.

¿Qué es “El Cristo Buchón”?

A finales del año pasado, la artista Renee Goust publicó la canción “El Cristo Buchón”, un tema que habla sobre el dolor de las madres que buscan incesantemente a sus hijos desaparecidos y, al mismo tiempo, se cuestiona sobre “las nuevas deidades de la cultura mexicana que las juventudes idolatran”.

“¿Por qué será que en México una madre como la Virgen de Guadalupe importa tanto y al mismo tiempo otras pareciera que no le importan casi nada a las personas? ¿Cómo explicamos que tanto familias creyentes de desaparecidos como delincuentes le recen a algunas de las mismas figuras religiosas?”, son las preguntas que inspiraron a Renee Goust.



Basándose en la canción de “El Cristo Buchón”, se creó una exposición del mismo nombre, en la que se muestran objetos, testimonios y piezas que muestran el horror de los miles de desaparecidos en México y la dignidad de las personas que confrontan al poder y continúan buscando a sus familiares.

Católicos muestran su enojo por exhibición de “El Cristo Buchón”

Hace unas semanas, la Casa Refugio de la Memoria en la Ciudad de México estuvo exhibiendo “El Cristo Buchón” y su clausura fue el pasado 25 de febrero. Aunque la obra ya no está disponible, un grupo de activistas católicos mostraron su enojo y comenzaron a juntar firmas digitales para que la Secretaría de Cultura local ofreciera disculpas.

En la página oficial de Actívate, se menciona que la obra de Renee Ghost “cruza la línea de la libertad de expresión para entrar en el terreno del insulto y la discriminación religiosa”. También asegura que se minimiza la figura de Jesucristo al mostrarlo con una estética de la narcocultura.

La organización católica no se detuvo con la junta de firmas digitales. Ayer martes, algunos de sus integrantes acudieron a las instalaciones del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) para denunciar a la Secretaría de Cultura de la CDMX por “expresiones que promueven la burla religiosa y la normalización de la narcocultura”.

Hasta el momento, la Secretaría de Cultura de la CDMX no se ha pronunciado al respecto.