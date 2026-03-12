Tras orden judicial, gobierno aclara que Uber no tiene autorización para operar en aeropuertos de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la plataforma Uber no cuenta con autorización para prestar servicio dentro del polígono de los aeropuertos en México, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El posicionamiento se dio luego de un comunicado emitido por la empresa el 11 de marzo, en el que señaló que una jueza ordenó a autoridades detener las sanciones contra conductores que operan en aeropuertos.

Amparo contra operativos en aeropuertos

De acuerdo con la SICT, el 15 de julio de 2025 Uber México promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en contra de los operativos realizados por la Guardia Nacional de México y contra disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El juzgado otorgó una suspensión definitiva, pero únicamente para que las autoridades no realicen detenciones arbitrarias o discriminatorias contra vehículos que operan mediante aplicaciones.

Sin embargo, la dependencia federal precisó que esta resolución no significa que las plataformas tengan permiso para prestar servicio dentro de los aeropuertos ni impide que se levanten infracciones si se detectan irregularidades.

Uber afirma que conductores pueden recoger usuarios

Por su parte, Uber indicó que la resolución judicial ordena a la Guardia Nacional respetar la suspensión definitiva otorgada en 2025, lo que permitiría a los conductores dejar y recoger usuarios en los aeropuertos sin ser sancionados.

La empresa también advirtió que no cumplir con la suspensión podría derivar en sanciones para las autoridades, según lo establecido en la Ley de Amparo.

Además, la plataforma señaló que espera que la decisión judicial sea respetada, especialmente ante eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se prevé la llegada de millones de visitantes al país.

Pese al fallo judicial, la SICT reiteró que Uber no tiene autorización formal para operar dentro de los aeropuertos y recomendó a los usuarios utilizar los servicios de taxis autorizados disponibles en las terminales aéreas.

