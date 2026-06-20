Suben denuncias por fraudes en CDMX; Fiscalía detecta 5 modalidades

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Las denuncias por fraude en la Ciudad de México aumentaron durante 2026, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX). Entre enero y mayo se iniciaron cerca de 9 mil carpetas de investigación, alrededor de mil más que en el mismo periodo de 2025.

Las cinco modalidades de fraude más comunes

De acuerdo con la FGJ CDMX, los principales esquemas detectados son:

Fraude de inversión

Fraude inmobiliario

Fraude por suplantación de identidad

Fraude mediante créditos falsos

Fraude con ofertas de trabajo falsas

Uno de los casos más representativos es el de Elizabeth Bejarano, quien murió tras intentar recuperar el dinero que invirtió en un presunto esquema fraudulento.

Elizabeth destinó sus ahorros a Inverforx o Strategic Capital, una empresa que actualmente enfrenta alrededor de 700 denuncias por fraude únicamente en la capital del país y cuyos afectados reportan pérdidas cercanas a mil millones de pesos.

Suben las denuncias por fraude en CDMX

La empresa ofrecía altos rendimientos a sus inversionistas, pero con el paso del tiempo dejó de realizar los pagos prometidos. Según las investigaciones, operaba bajo un esquema conocido como Ponzi, donde el dinero de nuevos inversionistas sirve para pagar a quienes ingresaron antes, hasta que el sistema deja de sostenerse.

La familia de Elizabeth asegura que la presión por perder sus ahorros y la incertidumbre por recuperar el dinero deterioraron su estado de salud. Tras presentar fuertes dolores de cabeza, sufrió un derrame cerebral del que ya no pudo recuperarse.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas diversas investigaciones contra empresas señaladas por presuntos fraudes masivos, entre ellas Meta Exchange.

Investigan a responsables y buscan recuperar el dinero

Las autoridades informaron que existen diversas órdenes de aprehensión relacionadas con estos casos. En el expediente de Meta Exchange se han emitido cuatro fichas rojas contra el director de la empresa, Luis Alberto N, quien permanece detenido en una prisión de Palermo, Italia, mientras enfrenta un proceso de extradición.

Además, la Fiscalía obtuvo 27 órdenes de aprehensión contra personas identificadas como asesores y promotores financieros que presuntamente participaron en la captación de víctimas.

“Ya logramos 27 órdenes de aprehensión más que tienen que ver con diversos asesores financieros que también tenían lo relativo a la captación de víctimas y en algunos otros casos, promotores financieros”. Jorge Emilio Iruegas, coordinador General de Investigación Estratégica

Las autoridades explicaron que el principal desafío es seguir la ruta del dinero, detener a los responsables y lograr que las víctimas recuperen sus recursos. Sin embargo, advirtieron que los grupos dedicados a este delito continúan modificando sus métodos para engañar a más personas.

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