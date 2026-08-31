“No sabes quién soy”: exhiben a joven ebrio tras choque y lo apodan Lord Polanco

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“Lord Polanco” se hace viral tras choque con Uber en CDMX. Foto: Pexels

Un conductor de un vehículo de lujo, identificado en redes sociales como “Lord Polanco”, fue captado en video luego de presuntamente impactar una unidad de Uber y negarse a cubrir los daños, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

“Lord Polanco” se niega a pagar daños tras choque

En las imágenes difundidas se observa al conductor del automóvil de lujo discutir con el conductor de la unidad afectada. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 30 de agosto sobre la avenida Horacio, en la colonia Polanco I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los testimonios, el hombre habría presentado signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y se habría negado a hacerse responsable de los daños ocasionados por el choque.

Durante el video repite varias veces la frase “No sabes quién soy”, con lo que trataba de evitar a toda costa hacerse cargo del percance.

Otro hombre interviene durante la discusión

En el video también aparece otro sujeto que se acerca al lugar y comienza a insultar y gritar ante las personas que cuestionaban la conducta del conductor del vehículo de lujo.

Testigos grabaron el momento y posteriormente compartieron las imágenes en redes sociales, donde el caso comenzó a ser identificado con el sobrenombre de “Lord Polanco”.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el conductor fue detenido, si se presentó una denuncia por los hechos o si se llegó a algún acuerdo para cubrir los daños ocasionados al vehículo de Uber.

Usuarios buscan identificar a “Lord Polanco”

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales comenzaron a solicitar información que permita identificar al conductor y conocer si finalmente respondió por los daños derivados del accidente.

Las imágenes también generaron críticas por la presunta actitud mostrada después del percance.

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