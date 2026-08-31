Regreso a clases CDMX: evita estas multas por dejar el auto en doble fila

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Las zonas escolares tienen reglas específicas de velocidad. Foto: Pexels

Con el regreso a clases en CDMX, las inmediaciones de las escuelas suelen registrar mayor movimiento de vehículos durante las horas de entrada y salida, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidió a los automovilistas evitar estacionarse en doble o triple fila, pasos peatonales, accesos escolares y zonas restringidas.

Pero estas conductas no sólo pueden complicar la circulación: también están contempladas como infracciones en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y pueden representar multas de cientos o incluso miles de pesos.

¿Cuáles son las multas por estacionarse mal frente a una escuela en CDMX?

Una de las conductas más comunes durante el regreso a clases es detener el automóvil en doble fila mientras se espera a los estudiantes.

El Artículo 30, fracción XII, del Reglamento de Tránsito prohíbe estacionar vehículos “sobre las vías en doble o más filas”. La sanción para vehículos motorizados es de 10, 15 o 20 UMA, además de tres puntos en la licencia para conducir. Con la UMA vigente en 2026, esto representa:

Multa por estacionarse en doble fila en pesos

10 UMA: 1,173.10

15 UMA: 1,759.65

20 UMA: 2,346.20

Además, el Reglamento establece que en determinadas infracciones del artículo 30 se puede utilizar grúa para llevar el vehículo al depósito vehicular. Entre ellas se encuentra precisamente la fracción XII, correspondiente a estacionarse en doble o más filas.

¿Cuánto cuesta estacionarse frente a un acceso escolar?

El Reglamento de Tránsito de la CDMX también contempla específicamente los accesos a los centros escolares.

El Artículo 30, fracción X, prohíbe estacionarse frente a accesos peatonales o vehiculares y salidas de emergencia de centros escolares, así como de otros centros de concentración masiva determinados por la autoridad.

Esta conducta se sanciona con una multa de 15, 17 o 20 UMA, además de tres puntos de penalización en la licencia.

Multa por estacionarse frente a un acceso escolar

15 UMA: 1,759.65

1,759.65 17 UMA: 1,994.27

1,994.27 20 UMA: 2,346.20

Por ello, detener el vehículo justo frente a una entrada o salida escolar para esperar a los hijos puede terminar en una multa de hasta 2 mil 346.20 pesos.

¿Y si se excede de velocidad en una zona escolar?

El Reglamento de Tránsito CDMX establece que, cuando no exista una señalización específica que indique otro límite, en zonas escolares la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora.

Multa por rebasar el límite de velocidad en una zona escolar

10 UMA: 1,173.10

1,173.10 15 UMA: 1,759.65

1,759.65 20 UMA: 2,346.20

En este supuesto, la infracción contempla seis puntos de penalización en la licencia.

Además, el Artículo 8 establece que cuando los conductores transiten en zonas escolares deben disminuir la velocidad, extremar precauciones, respetar la señalización, detenerse y ceder el paso a los escolares, así como atender las indicaciones de agentes o promotores voluntarios.

Estacionarse en un paso peatonal también genera multa

Otra práctica que puede presentarse frente a los planteles escolares es dejar el automóvil parcialmente sobre el paso peatonal mientras se recoge o deja a un alumno.

El Artículo 30, fracción I, prohíbe estacionar vehículos sobre vías peatonales, incluidas banquetas y cruces peatonales. Para los vehículos motorizados, la sanción es de 10, 15 o 20 UMA, además de tres puntos en la licencia.

Multa por estacionarse en un paso peatonal

10 UMA: 1,173.10

1,173.10 15 UMA: 1,759.65

1,759.65 20 UMA: 2,346.20

Todos los montos de las multas han sido calculadas con la UMA diaria de 117.31 pesos, vigente en 2026.

Unos minutos de espera pueden convertirse en una multa

La intención de estas medidas es mantener la circulación y reducir riesgos en los horarios en los que se concentra una mayor cantidad de alumnos, madres, padres de familia y personal escolar.

Por ello, si vas a recoger o dejar a tus hijos este regreso a clases CDMX 2026, lo más importante es no convertir unos minutos de espera en una infracción que pueda costarte hasta 2 mil 346.20 pesos, además de puntos en la licencia y, en determinados casos, el traslado del automóvil al depósito vehicular.

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