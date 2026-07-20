Noche de Murciélagos en julio 2026 en CDMX: fecha, horario, lugar y costo

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Noche de Murciélagos en julio en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades de la Ciudad de México(CDMX) dieron a conocer que se llevará a cabo una nueva Noche de Murciélagos en este mes de julio de 2026, por lo que informaron también todos los detalles, como fecha, horario, lugar y costo, para que los interesados no falten a este evento.

Nueva Noche de Murciélagos en la CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX anunció a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se organizará una nueva Noche de Murciélagos en la capital del país.

Al respecto, las autoridades capitalinas explicaron que el principal objetivo de este evento es descubrir la importancia de los murciélagos para la conservación de nuestros ecosistemas, pero también podrá observarse la demás fauna del bosque.

Fecha, horario, lugar y costo

La dependencia del Medio Ambiente capitalina informó que la nueva Noche de Murciélagos se llevará a cabo el próximo viernes 24 de julio de 2026, en un horario de las 17:30 a las 21:00 horas.

Agregaron que el evento para monitorear a estos animales se realizarán en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas, el cual se encuentra en la carretera Picacho-Ajusco kilómetro 5.5 S/N, Ampliación Miguel Hidalgo, Tlalpan.

¡Ojo! Esta actividad no es gratuita, pues indican que tendrá un costo de 83 pesos por persona, el cual deberán hacer en efectivo directamente en el Centro de Cultura Ambiental.

Hay registro para asistir a la Noche de Murciélagos

Además, deben tomar en cuenta que para asistir a este evento tienen que registrarse en este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB7yjqKY9WaNcRdffqFpNAT5ZQvvb8vVnAj5HwBGW4zJPbdw/viewform.

“Sumérgete en la magia nocturna para conocer y valorar a los murciélagos, aliados vitales para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas locales”, comentan.

Por último, piden a los asistentes no introducir plásticos desechables, ya que se convierten en un problema de basura en el espacio. Y también recomiendan utilizar calzado cómodo para caminar e impermeable o chamarra por la época de lluvias.

Descubre la importancia de los murciélagos para la conservación de nuestros ecosistemas.



Este viernes 24 de julio, de 17:30 a 21:00 h, te esperamos en el CCA Ecoguardas, para vivir la Noche de Murciélagos, una experiencia que incluye observación de fauna del bosque y monitoreo… pic.twitter.com/NAYzO6dviH — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 15, 2026

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