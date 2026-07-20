Gremio de operadores de máquinas de videojuegos encabeza las movilizaciones en CDMX este 20 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 20 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 20 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Gremio de Operadores de Máquinas de Videojuegos y Esparcimiento.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 20 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/8hY4rNREGm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

6 concentraciones

2 cita agendada

1 rodadas ciclistas

6 eventos de esparcimiento

12 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Integrantes del Gremio de Operadores de Máquinas de Videojuegos y Esparcimiento

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Salida: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Destino: Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución.

Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución. Demanda: Protestan contra la criminalización de su actividad y exigen políticas públicas para regular el sector, apertura de diálogo con las autoridades y un marco regulatorio claro.

Protestan contra la criminalización de su actividad y exigen políticas públicas para regular el sector, apertura de diálogo con las autoridades y un marco regulatorio claro. Aforo estimado: 100 personas.

Posibles afectaciones

Plaza de la República.

Avenida de la República.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central.

Calles del Centro Histórico.

Zócalo capitalino.

Concentraciones previstas

Colectiva “Las Tonatzin”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Fiscalía General de la República, colonia Doctores.

Fiscalía General de la República, colonia Doctores. Demanda: Exigen justicia para una menor presuntamente víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez.

Exigen justicia para una menor presuntamente víctima de abuso físico por parte de una enfermera del Hospital Juárez. Aforo: 30 personas.

Agrupación Mexicana de Trabajadores del Marketing

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Solicitan mejores condiciones laborales, igualdad de trato y reconocimiento para el gremio.

Solicitan mejores condiciones laborales, igualdad de trato y reconocimiento para el gremio. Aforo: 40 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Actividad: Jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación.

Jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación. Aforo: 30 personas.

Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: ENCB Unidad Santo Tomás.

ENCB Unidad Santo Tomás. Actividad: Asamblea general para informar avances del movimiento estudiantil y definir propuestas de trabajo.

Asamblea general para informar avances del movimiento estudiantil y definir propuestas de trabajo. Observación: No se descarta la participación de otros colectivos estudiantiles.

No se descarta la participación de otros colectivos estudiantiles. Aforo: 60 personas.

Congreso Nacional Indígena

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Demanda: Exigen el cese de la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, además de la liberación de un integrante detenido en Guerrero.

Exigen el cese de la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, además de la liberación de un integrante detenido en Guerrero. Observación: Se prevé el arribo de autobuses con manifestantes.

Se prevé el arribo de autobuses con manifestantes. Aforo: 90 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, colonia General Anaya. Demanda: Instalarán mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalarán mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Fiscalía General de la República.

Fiscalía General de la República. Demanda: Solicitan respuesta a denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción sindical y enriquecimiento ilícito.

Solicitan respuesta a denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción sindical y enriquecimiento ilícito. Aforo: 40 personas.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, colonia Álamos.

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, colonia Álamos. Demanda: Solicitan la asignación de un dígito sindical que los identifique oficialmente.

Solicitan la asignación de un dígito sindical que los identifique oficialmente. Aforo: 50 personas.

Rodada ciclista

Fénix Bikers

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Salida: Kiosco de Coyoacán.

Kiosco de Coyoacán. Destino: Zoológico Interactivo “Edén Naturaleza”, en Gustavo A. Madero.

Zoológico Interactivo “Edén Naturaleza”, en Gustavo A. Madero. Aforo: 25 participantes.

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