3 recetas fáciles y económicas que puedes preparar en Cuaresma

La Cuaresma inició este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, un periodo en el que, según la tradición cristiana, se acostumbra a comer pescado como símbolo de humildad. Por ello, aquí te dejamos tres recetas sencillas y económicas que pueden convertirse en tus favoritas.

1. Atún a la vizcaína: una de las recetas que no te puede faltar en esta Cuaresma

Ingredientes (4–6 porciones)

  • 500 g de atún en aceite (escurrido)
  • 30 g (2 cucharadas) de aceite de oliva
  • 1 cebolla blanca grande, picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 8 jitomates medianos en cubos
  • 3 papas medianas cortadas en cuadros pequeños
  • 50 g de aceitunas verdes en rodajas
  • 50 g de alcaparras
  • 8 chiles güeros en rodajas
  • 15 ramitas de perejil fresco picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

En una cacerola grande calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla hasta que se acitrone. Agrega el ajo y cocina unos segundos más. Incorpora el perejil picado y, antes de que se dore demasiado, añade el jitomate en cubos. Cocina hasta que suelte jugo.

Agrega las papas, mezcla y sazona con sal y pimienta. Incorpora aceitunas, alcaparras y chiles güeros. Finalmente, añade el atún escurrido, mezcla con cuidado y deja cocinar a fuego medio durante 15 minutos o hasta que las papas estén suaves y el guiso espese ligeramente.

2. Salpicón de mariscos fresco y ligero

Ingredientes (3–4 porciones)

  • 300 g de pulpo cocido en rodajas
  • 1 kg de mejillones (peso en bruto)
  • 12 gambones grandes
  • 1 cebolla morada picada finamente
  • ½ pimiento verde picado
  • ½ pimiento rojo picado
  • 1 cucharadita de alcaparras picadas
  • Sal al gusto

Para la vinagreta:

  • 80 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 20 ml de vinagre de manzana
  • 10 ml de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal al gusto

Preparación

Pica finamente la cebolla y los pimientos. Mezcla los ingredientes de la vinagreta con ayuda de un batidor hasta emulsionar. Saltea los gambones pelados con una pizca de sal y córtalos en rodajas gruesas. Haz lo mismo con el pulpo. Cocina los mejillones al vapor hasta que se abran.

Integra todos los mariscos con las verduras, añade las alcaparras y mezcla con la vinagreta justo antes de servir.

3. Calabacitas rellenas con espagueti a la mexicana: una de las recetas más diferentes en esta Cuaresma

@veronicaarias159

Una receta muy rica para cuaresma y muy fácil de preparar @Los Altos Foods #recetascuaresma#recetasfaciles#espaguetimexicano#recipes#deliciousfood

♬ Un Millón de Primaveras – Vicente Fernández

Ingredientes (4 porciones)

Para las calabacitas:

  • 4 calabacitas grandes
  • 1 taza de granos de elote
  • 1 taza de nopales cocidos y picados
  • 1 jitomate grande en cubos
  • ½ taza de crema
  • 1 taza de queso rallado (Oaxaca o manchego)
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal al gusto

Para el espagueti:

  • 250 g de espagueti
  • 2 litros de agua
  • 1 cucharada de sal
  • 1 cubo de consomé sabor pollo
  • 3 jitomates
  • ¼ de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • ½ taza de crema
  • ½ taza de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite

Preparación

Corta las calabacitas a la mitad y retira un poco del centro. Sala ligeramente. Cuece el espagueti en agua con sal y consomé. Licúa jitomate, cebolla, ajo y crema. Sofríe la salsa, incorpora la pasta y agrega queso.

Para el relleno, sofríe el elote, nopales y jitomate. Añade crema y rectifica sal. Rellena las calabacitas, cubre con queso y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos. Sirve junto al espagueti.

Esta Cuaresma no tiene por qué ser repetitiva ni aburrida, con estas tres opciones puedes variar el menú, aprovechar ingredientes accesibles y preparar platillos que rinden para toda la familia sin sacrificar sabor.

