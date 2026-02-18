3 recetas fáciles y económicas que puedes preparar en Cuaresma

GENERANDO AUDIO...

La Cuaresma inició este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, un periodo en el que, según la tradición cristiana, se acostumbra a comer pescado como símbolo de humildad. Por ello, aquí te dejamos tres recetas sencillas y económicas que pueden convertirse en tus favoritas.

1. Atún a la vizcaína: una de las recetas que no te puede faltar en esta Cuaresma

Ingredientes (4–6 porciones)

500 g de atún en aceite (escurrido)

30 g (2 cucharadas) de aceite de oliva

1 cebolla blanca grande, picada

2 dientes de ajo picados

8 jitomates medianos en cubos

3 papas medianas cortadas en cuadros pequeños

50 g de aceitunas verdes en rodajas

50 g de alcaparras

8 chiles güeros en rodajas

15 ramitas de perejil fresco picado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación

En una cacerola grande calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla hasta que se acitrone. Agrega el ajo y cocina unos segundos más. Incorpora el perejil picado y, antes de que se dore demasiado, añade el jitomate en cubos. Cocina hasta que suelte jugo.

Agrega las papas, mezcla y sazona con sal y pimienta. Incorpora aceitunas, alcaparras y chiles güeros. Finalmente, añade el atún escurrido, mezcla con cuidado y deja cocinar a fuego medio durante 15 minutos o hasta que las papas estén suaves y el guiso espese ligeramente.

2. Salpicón de mariscos fresco y ligero

Ingredientes (3–4 porciones)

300 g de pulpo cocido en rodajas

1 kg de mejillones (peso en bruto)

12 gambones grandes

1 cebolla morada picada finamente

½ pimiento verde picado

½ pimiento rojo picado

1 cucharadita de alcaparras picadas

Sal al gusto

Para la vinagreta:

80 ml de aceite de oliva virgen extra

20 ml de vinagre de manzana

10 ml de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

Sal al gusto

Preparación

Pica finamente la cebolla y los pimientos. Mezcla los ingredientes de la vinagreta con ayuda de un batidor hasta emulsionar. Saltea los gambones pelados con una pizca de sal y córtalos en rodajas gruesas. Haz lo mismo con el pulpo. Cocina los mejillones al vapor hasta que se abran.

Integra todos los mariscos con las verduras, añade las alcaparras y mezcla con la vinagreta justo antes de servir.

3. Calabacitas rellenas con espagueti a la mexicana: una de las recetas más diferentes en esta Cuaresma

Ingredientes (4 porciones)

Para las calabacitas:

4 calabacitas grandes

1 taza de granos de elote

1 taza de nopales cocidos y picados

1 jitomate grande en cubos

½ taza de crema

1 taza de queso rallado (Oaxaca o manchego)

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Para el espagueti:

250 g de espagueti

2 litros de agua

1 cucharada de sal

1 cubo de consomé sabor pollo

3 jitomates

¼ de cebolla

1 diente de ajo

½ taza de crema

½ taza de queso rallado

1 cucharada de aceite

Preparación

Corta las calabacitas a la mitad y retira un poco del centro. Sala ligeramente. Cuece el espagueti en agua con sal y consomé. Licúa jitomate, cebolla, ajo y crema. Sofríe la salsa, incorpora la pasta y agrega queso.

Para el relleno, sofríe el elote, nopales y jitomate. Añade crema y rectifica sal. Rellena las calabacitas, cubre con queso y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos. Sirve junto al espagueti.

Esta Cuaresma no tiene por qué ser repetitiva ni aburrida, con estas tres opciones puedes variar el menú, aprovechar ingredientes accesibles y preparar platillos que rinden para toda la familia sin sacrificar sabor.

