3 recetas fáciles y económicas que puedes preparar en Cuaresma
La Cuaresma inició este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, un periodo en el que, según la tradición cristiana, se acostumbra a comer pescado como símbolo de humildad. Por ello, aquí te dejamos tres recetas sencillas y económicas que pueden convertirse en tus favoritas.
1. Atún a la vizcaína: una de las recetas que no te puede faltar en esta Cuaresma
Ingredientes (4–6 porciones)
- 500 g de atún en aceite (escurrido)
- 30 g (2 cucharadas) de aceite de oliva
- 1 cebolla blanca grande, picada
- 2 dientes de ajo picados
- 8 jitomates medianos en cubos
- 3 papas medianas cortadas en cuadros pequeños
- 50 g de aceitunas verdes en rodajas
- 50 g de alcaparras
- 8 chiles güeros en rodajas
- 15 ramitas de perejil fresco picado
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Preparación
En una cacerola grande calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla hasta que se acitrone. Agrega el ajo y cocina unos segundos más. Incorpora el perejil picado y, antes de que se dore demasiado, añade el jitomate en cubos. Cocina hasta que suelte jugo.
Agrega las papas, mezcla y sazona con sal y pimienta. Incorpora aceitunas, alcaparras y chiles güeros. Finalmente, añade el atún escurrido, mezcla con cuidado y deja cocinar a fuego medio durante 15 minutos o hasta que las papas estén suaves y el guiso espese ligeramente.
2. Salpicón de mariscos fresco y ligero
Ingredientes (3–4 porciones)
- 300 g de pulpo cocido en rodajas
- 1 kg de mejillones (peso en bruto)
- 12 gambones grandes
- 1 cebolla morada picada finamente
- ½ pimiento verde picado
- ½ pimiento rojo picado
- 1 cucharadita de alcaparras picadas
- Sal al gusto
Para la vinagreta:
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- 20 ml de vinagre de manzana
- 10 ml de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal al gusto
Preparación
Pica finamente la cebolla y los pimientos. Mezcla los ingredientes de la vinagreta con ayuda de un batidor hasta emulsionar. Saltea los gambones pelados con una pizca de sal y córtalos en rodajas gruesas. Haz lo mismo con el pulpo. Cocina los mejillones al vapor hasta que se abran.
Integra todos los mariscos con las verduras, añade las alcaparras y mezcla con la vinagreta justo antes de servir.
3. Calabacitas rellenas con espagueti a la mexicana: una de las recetas más diferentes en esta Cuaresma
Ingredientes (4 porciones)
Para las calabacitas:
- 4 calabacitas grandes
- 1 taza de granos de elote
- 1 taza de nopales cocidos y picados
- 1 jitomate grande en cubos
- ½ taza de crema
- 1 taza de queso rallado (Oaxaca o manchego)
- 1 cucharada de aceite
- Sal al gusto
Para el espagueti:
- 250 g de espagueti
- 2 litros de agua
- 1 cucharada de sal
- 1 cubo de consomé sabor pollo
- 3 jitomates
- ¼ de cebolla
- 1 diente de ajo
- ½ taza de crema
- ½ taza de queso rallado
- 1 cucharada de aceite
Preparación
Corta las calabacitas a la mitad y retira un poco del centro. Sala ligeramente. Cuece el espagueti en agua con sal y consomé. Licúa jitomate, cebolla, ajo y crema. Sofríe la salsa, incorpora la pasta y agrega queso.
Para el relleno, sofríe el elote, nopales y jitomate. Añade crema y rectifica sal. Rellena las calabacitas, cubre con queso y hornea a 180 °C durante 15–20 minutos. Sirve junto al espagueti.
Esta Cuaresma no tiene por qué ser repetitiva ni aburrida, con estas tres opciones puedes variar el menú, aprovechar ingredientes accesibles y preparar platillos que rinden para toda la familia sin sacrificar sabor.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.