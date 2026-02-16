Cuaresma 2026 arranca el 18 de febrero: qué significa el Miércoles de Ceniza

GENERANDO AUDIO...

Este 2026, la Cuaresma comenzará a partir del 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza. Abarcará hasta inicios de abril, con la Semana Santa.

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Cuaresma tiene una duración de 40 días cada año. Terminará el Jueves Santo para dar inicio al Triduo Pascual y la Semana Santa.

Fechas de la Cuaresma 2026

18 de febrero: Miércoles de Ceniza (inicio de la Cuaresma)

29 de marzo: Domingo de Ramos

2 de abril: Jueves Santo (fin de la Cuaresma)

3 de abril: Viernes Santo

5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua)

De forma específica, la Semana Santa será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de este 2026.

Significado de la Cuaresma

La palabra Cuaresma viene del latín quadragésima y hace referencia a los días previos a la Pascua.

De igual forma, su significado está relacionado con los 40 días que Jesús pasó en el desierto de Judea, así como al diluvio universal, que también duró 40 días, según el relato bíblico.

En la cuaresma, los fieles católicos realizan las siguientes prácticas espirituales:

Ayuno: Se reduce el consumo de alimentos en determinados días

Abstinencia de carne: No hay consumo de carnes rojas los viernes de Cuaresma.

Oración y reflexión: Aumento de esta práctica mediante rezos y asistencia a misas

Obras de caridad: Algunas personas realizan donaciones o actividades comunitarias

¿Por qué la ceniza y de dónde se obtiene?

Los cristianos aprovechan el Miércoles de Ceniza para arrepentirse y reflexionar. La cruz que se marca en la frente de los fieles representa la mortalidad y la penitencia de sus pecados.

“Polvo eres y en polvo te convertirás”, se escucha decir al sacerdote que la aplica.

La ceniza se obtiene de las hojas de palma quemadas durante los oficios del Domingo de Ramos del año anterior. A estas plantas las rocían con agua bendita y las aromatizan con incienso.

Una vez que la colocan en la frente, los fieles no deben responder nada, pero se recomienda realizar una oración en silencio, poniendo en primer lugar a Dios y a la familia.

¿Qué alimentos se pueden comer en esta Cuaresma 2026?

Las y los fieles pueden reemplazar las carnes rojas por pollo, vegetales, mariscos y pescado. Sobre este último, existen varias especies recomendadas para este periodo, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Son las siguientes:

Carpa: Su carne es blanca y suave. Se puede freír, hornear o preparar empapelada

Sierra: Es rosácea y baja en grasa. Ideal para caldos o pescadillas

Jurel: Especie similar al atún que se hornea o usa en ceviche.

