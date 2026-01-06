Difunden video de ataque a balazos en chelería de la Morelos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Ataque con arma de fuego en la Morelos dejó mujeres heridas. Foto: Getty Images

Un ataque a balazos en una chelería de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX) dejó una persona muerta y dos mujeres lesionadas. El momento de la agresión quedó grabado en video y se difundió en redes sociales, lo que permitió dimensionar la violencia del hecho.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, donde policías tomaron conocimiento de personas heridas por disparos de arma de fuego. Al arribar, los oficiales localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas en el rostro, así como a dos mujeres con lesiones, por lo que el área fue acordonada y se solicitó apoyo médico.

En la grabación difundida en redes sociales como en la cuenta de X de Carlos Jiménez, se observa el momento exacto del ataque: un sujeto llega corriendo, porta un arma de fuego y dispara directamente hacia el interior del establecimiento, provocando pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque con arma de fuego, paramédicos de Protección Civil atendieron a una mujer de 70 años, diagnosticada con herida de bala en la región escapular izquierda, y a otra de 34 años, con impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo; ambas fueron trasladadas a un hospital. En tanto, personal del ERUM confirmó que un joven de 22 años ya no contaba con signos vitales, tras presentar heridas en la región dorsal y antebrazo izquierdo.

La SSC informó que se dio parte al Ministerio Público, mientras se realizan análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas para identificar a los probables responsables.

