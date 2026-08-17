Nuevos RTP en Milpa Alta: estas son las rutas y tarifas

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Milpa Alta estrena nuevas rutas de RTP. Foto: Cuartoscuro

San Bartolomé Xicomulco, en Milpa Alta, Ciudad de México (CDMX), ya cuenta con 10 nuevas unidades de RTP que ofrecerán servicio hacia distintos puntos de Xochimilco, incluido el Tren Ligero El Ajolote. La nueva flotilla beneficiará a más de mil 700 personas diariamente y tendrá tarifas de entre 2 y 4 pesos, de acuerdo con el Gobierno capitalino.

La incorporación de los autobuses ocurre 15 días después de que habitantes de la comunidad solicitaron un mejor servicio de transporte durante la jornada Casa por Casa. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, regresó a la zona para entregar las unidades y anunciar las rutas que comenzarán a operar.

Estas son las nuevas rutas de RTP

Las 10 unidades estarán distribuidas en tres recorridos:

Ruta 147-A: San Bartolomé Xicomulco (Pozos) → Xochimilco (Francisco Goyitos). Tarifa: 4 pesos

Ruta 147-B: San Bartolomé Xicomulco (Pueblos) → Xochimilco (Francisco Goyitos). Tarifa: 4 pesos

Ruta 147-C: San Bartolomé Xicomulco (Pueblos) → Xochimilco Las Palmas. Tarifa: 2 pesos

Los horarios de servicio serán de 4:30 a 00:00 horas entre semana, mientras que los fines de semana operarán de 7:00 a 21:30 horas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los nuevos recorridos también permitirán conectar con el Tren Ligero El Ajolote y otros puntos de la Ciudad de México. Además, se estima que en algunos traslados se podrán reducir hasta 30 minutos los tiempos de viaje.

Cumplimos el compromiso de fortalecer el transporte público para conectar a las comunidades de las partes altas del @GobMilpaAlta que hicimos hace 15 días cuando los visitamos con el programa #CasaxCasa.



Con la flotilla de las Ardillas, diez autobuses modernos recorrerán San… pic.twitter.com/M5y7TFfOZn — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2026

¿Cómo son los nuevos autobuses?

La flotilla está conformada por 10 autobuses Volvo Euro 6, con capacidad para 80 personas y 27 asientos. Las unidades cuentan con:

Cámaras de vigilancia

GPS

Botón de pánico

Rampas para personas usuarias de silla de ruedas

Sistema de arrodillamiento para facilitar el ascenso y descenso

Sistema Braille

Espacios para animales de asistencia

Asientos preferentes

Cobro mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada

El sistema de arrodillamiento permite reducir la altura del autobús para facilitar el acceso de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Anuncian más autobuses RTP para CDMX

Durante la entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también, anunció una inversión de 2 mil millones de pesos, provenientes del fideicomiso de las licencias permanentes, para adquirir cerca de 500 nuevos autobuses RTP.

La mandataria capitalina señaló que al inicio de su administración había 690 unidades de RTP en circulación, mientras que actualmente la cifra llega a 900.

Las nuevas unidades que circularán por San Bartolomé Xicomulco llevarán el nombre de “Las Ardillas”, como se conoce a la población de esta comunidad de Milpa Alta. La denominación surgió a partir de una consulta realizada con habitantes del pueblo.

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