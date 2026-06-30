Si vas a celebrar por el Mundial, mucho cuidado: Cofepris alerta por riesgos por bebidas alcohólicas adulteradas

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Cofepris alerta por bebidas alcohólicas adulteradas en medio del Mundial. Foto: AFP

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un aviso de riesgo por bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, contaminadas y alteradas el 27 de junio, en medio de una época marcada por los partidos y celebraciones por el Mundial de 2026.

Aunque no ofreció los nombres de los productos, la Cofepris alertó por los posibles riesgos asociados a su consumo.

¿Cómo identificar una botella falsa de alcohol?

Secretaría de Salud.

Cofepris recomendó revisar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de comprarla.

El primer paso es girar la botella y regresarla a su posición original, esto provocará que suban las burbujas. Sin embargo, si se ven partículas que caen, se trata de un producto que fue elaborado sin control de calidad.

Además, la botella debe tener las siguientes características:

Estar en buen estado

No presentar golpes o rayaduras

No debe tener señales de manipulación

La etiqueta también debe tener buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía y sin estar mal pegada.

Otra señal importante es revisar que el envase cuente con marbete y código QR del SAT, ya sea en el cuello de la botella o en la etiqueta.

La autoridad también pidió verificar que los precintos y sellos no estén rotos, alterados o con exceso de pegamento. Además, las tapas no deben moverse al girarlas ni presentar fugas.

La etiqueta debe incluir datos básicos como:

Nombre del producto

País de origen

Porcentaje de alcohol

Número de lote

Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador

Leyendas precautorias conforme a la Ley General de Salud

También aconsejó no comprar bebidas alcohólicas:

De bajo o muy bajo precio

De marcas desconocidas

Revisar que el color corresponda al tipo de licor

¿Cuáles son las consecuencias por consumir alcohol en mal estado?

La Cofepris alertó que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteraas, contaminadas o falisificadas puede generar implicaciones a la salud como:

Dolor de cabeza (punzante)

Vómitos

Dolor abdominal

Sueño excesivo

Mareo

Vértigo

Molestia excesiva provocada por la luz

Percepción de colores alrededor de los objetos

Incoordinación motora

Dificultad para respirar

Convulsiones

Fuente: Cofepris

Lo anterior, se debe a que se desconocen los ingredientes empleados, las condiciones de elaboración, transporte y almacenamiento, por lo que no se garantiza su seguridad y calidad.

Su consumo puede provocar lo que puede implicar la perdida de la visión y en ocasiones la muerte.

¡Mucho cuidado con las bebidas alcohólicas adulteradas o falsas!

La autoridad mexicana definió a una bebida alcohólica como aquella que contiene alcohol etílico en una proporción de 2% a 55% en volumen y deben cumplir con la NOM-142-SSA/SCFI-2014.

La comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas o alteradas representa un riesgo sanitario debido a prácticas como:

La falsificación de bebidas alcohólicas . Consiste en la recolección y reutilización de botellas , tapas y etiquetas originales vacías para rellenarlas con alcohol de baja calidad.

. Consiste en la recolección y reutilización de , y vacías para rellenarlas con alcohol de baja calidad. Adulteración, alteración y contaminación. Consiste en sustituir el etanol con metanol o alcohol de uso industrial cuyo consumo es letal; esto para abaratar costos de producción.

Otra práctica es el rebajado o dilución mediante la adición de agua u otros líquidos de menor valor comercial para aumentar su volumen y maximizar ganancias, así como mezclar de agua con alcohol de uso no alimentario o de caña, agregando saborizantes, colorantes o aromas artificiales para simular características de bebidas como whisky, ron o tequila.

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