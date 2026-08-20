Revista “Mi Valedor” encabeza las movilizaciones en CDMX este 20 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 20 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 20 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la revista “Mi Valedor”.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 20 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/G2W0nfhytE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

En total, están previstas:

1marcha

10 concentraciones

3 citas agendadas

10 eventos de esparcimiento

11 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones previstas durante el día

10:00 horas — Revista “Mi Valedor” Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, avenida Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco. Motivo: Foro “Sin techo con derechos 2026”, para visibilizar la situación de las personas en calle y analizar temas de exclusión social, derechos humanos y políticas públicas. Aforo estimado: 80 personas. Se prevé presencia de organizaciones civiles, instituciones públicas, activistas y defensores de derechos humanos.

11:00 horas — Amigos del Refugio Franciscano, A.C. Alcaldía: Miguel Hidalgo. Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco. Motivo: Solicitan una auditoría e investigación relacionada con la Junta de Asistencia Privada y denuncian presuntas irregularidades respecto de la atención de animales. Aforo: 30 personas. La agenda advierte que podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones viales.

11:00 horas — Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Casa Refugio de la Memoria, calle Citlaltépetl No. 20, colonia Hipódromo Condesa. Motivo: Presentación del informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza”, relacionado con hallazgos de fosas clandestinas en México entre 2009 y 2024. Aforo: 65 personas.

12:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Alcaldía: Coyoacán. Lugar: Centro Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco No. 79. Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”. Aforo: 40 personas.

12:00 horas — Plataforma 4:20 La actividad tendrá presencia simultánea en tres puntos de la capital : Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre. Motivo: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación. Aforo: 45 personas. Por su distribución en distintos puntos, es una de las actividades que podría generar afectaciones momentáneas en varios corredores viales. La agenda también identifica estos tres puntos como parte de la jornada de la organización.

14:00 horas — Trabajadores de la Clínica Médico Familiar Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Clínica de Medicina Familiar ISSSTE “Dr. Javier Domínguez Estrada”, José Vasconcelos No. 10, colonia Condesa. Motivo: Solicitan la destitución de la administradora de la clínica, a quien señalan por presuntos abusos de autoridad, nepotismo y hostigamiento laboral. Aforo: 10 personas. Precaución: La agenda no descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

17:30 horas — Asamblea por el Común y Contra la Impunidad Alcaldía: Benito Juárez. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco. Motivo: A casi 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, buscarán coordinar acciones para exigir esclarecimiento, reparación del daño y castigo a los responsables. Aforo: 50 personas.

18:00 horas — Frente Común Lupilla XIV Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Edificio Juana de Arco, en Tlaxcoaque y avenida Fray Servando Teresa de Mier. Motivo: Reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación para abordar demandas relacionadas con reparación de daños, vivienda, derechos de personas mayores, denuncia federal de activistas de la comunidad transexual e integración de una comisión de víctimas. Aforo: 40 personas. Precaución: La agenda señala posible afectación a la vialidad.

18:00 horas — Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Mercado Martínez de la Torre, Eje 1 Norte Mosqueta y Soto, colonia Guerrero. Motivo: Asamblea para dar seguimiento a diversas demandas relacionadas con los mercados públicos, el programa “Mercados, corazón del mundo”, asuntos de la alcaldía Gustavo A. Madero y denuncias contra funcionarios. Aforo: 50 personas.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Alcaldía: Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Motivo: Instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo: 30 personas.

Durante el día — Liberum A.C. Alcaldía: Cuauhtémoc. Lugar: Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, colonia Centro. Motivo: Volanteo informativo sobre la situación de los animales destinados al consumo humano y temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Aforo: 5 personas.



Citas agendadas que también pueden generar tránsito

Además de las concentraciones, hay tres actividades programadas en distintos puntos de la ciudad:

11:00 horas — México Unido por una Vivienda Digna, A.C. Sociedad Hipotecaria Federal, avenida Ejército Nacional No. 180, colonia Anzures, Miguel Hidalgo. Solicitarán solución para créditos hipotecarios vencidos. Aforo estimado: 30 personas.

12:00 horas — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico. Exigirán el pago de intereses, dividendos y utilidades correspondientes al Fideicomiso F/100. Aforo estimado: 40 personas.

Durante el día — Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, San Lorenzo No. 712, colonia Del Valle Sur, Benito Juárez. Solicitarán solución a problemas de colindancias, uso de suelo y asignación de números oficiales de predios. Aforo estimado: 30 personas.



La agenda del día también identifica como temas relevantes las demandas por vivienda, conflictos laborales y sindicales, derechos humanos, desapariciones, protección animal y asuntos relacionados con mercados públicos.

Rodadas ciclistas: atención durante la tarde y noche

Las movilizaciones no se limitan a concentraciones. También se tienen previstas cuatro rodadas que podrían provocar cierres momentáneos mientras avanzan los grupos:

15:30 horas — Alice’s Bike Salida: estación “Aquiles Serdán” del Metro, avenida Tezozómoc No. 482, Azcapotzalco. Destino: Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Tlalnepantla. Aforo: 25 personas.

19:45 horas — Rueda Libre Salida: Casa Rueda Libre, Calzada Ermita Iztapalapa, colonia San Pablo. Destino: Ciudad Universitaria, Coyoacán. Aforo: 25 personas.

19:50 horas — Pedal y Taco Salida: Parque Tezontle, avenida Canal de Tezontle No. 1512, Iztapalapa. Destino: Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan. Aforo: 20 personas.

21:20 horas — Team Monas Salida: Letras de Tlatelolco, Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón. Destino: Universidad Anáhuac Norte, Lomas de la Herradura. Aforo: 25 personas.



Las rodadas nocturnas pueden provocar cierres intermitentes, por lo que se recomienda extremar precauciones al encontrarse con los contingentes y evitar rebasarlos de manera peligrosa.

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