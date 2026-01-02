Sismo de 6.5 hace temblar el Ángel de la Independencia; así se movió durante el temblor

GENERANDO AUDIO...

Sismo sacude el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro | Getty

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero, con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica y los protocolos de Protección Civil en distintas zonas del país, incluida la Ciudad de México.

El movimiento fue captado en videos que muestran cómo el Ángel de la Independencia se mueve de forma brusca durante la sacudida. Aunque la columna del monumento osciló de manera visible, no se reportaron daños en la estructura, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que el Ángel de la Independencia se balancea. En distintos ángulos se aprecia el movimiento de la columna, lo que generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo fue percibido de ligera a moderada intensidad en estados como Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán, sin reportes de daños. En Guanajuato y Chiapas no fue percibido. En Oaxaca y Veracruz, la percepción fue fuerte en varias regiones, con evacuaciones preventivas y sin daños mayores hasta el momento. En Morelos, se reportó percepción moderada y daños en viviendas en evaluación en Amacuzac y Yautepec.

En la CDMX se percibió con intensidad. En la alcaldía Benito Juárez reportó el fallecimiento de un hombre de 60 años en la colonia Álamos, ocurrido durante la evacuación; la persona tropezó al salir de su departamento y perdió el conocimiento. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó un saldo preliminar de 12 personas lesionadas, además de la caída de cinco postes y cuatro árboles, y 18 reportes por falta de suministro eléctrico. Dos estructuras son evaluadas por riesgo de colapso y se realizan inspecciones preventivas en 34 edificios y cinco casas habitación.

Autoridades federales mantienen revisiones de inmuebles en la capital y en San Marcos y Acapulco, Guerrero. El IMSS reportó daños menores en acabados en unidades de La Raza y Magdalena de las Salinas, sin afectaciones estructurales. La CFE informó el restablecimiento del 75.93% del servicio eléctrico. La Semar emitió dos boletines por posible variación del nivel del mar, y los mensajes de alerta a celulares funcionaron de manera efectiva.

Tras el sismo, la SICT reportó desprendimientos de roca en carreteras, con afectaciones en la autopista Cuernavaca–Acapulco y en tramos de las carreteras Chilpancingo–Acapulco y Acapulco–Zihuatanejo, ya atendidas. Hasta las 12:00 horas, se han registrado 420 réplicas, la mayor de magnitud 4.2. En aeropuertos, la AFAC informó daños menores en el AICM T2 y en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, sin impacto en operaciones.

