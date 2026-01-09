GENERANDO AUDIO...

Sigue contingencia ambiental en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir riesgos a la salud.

La medida, impuesta el jueves por la tarde, continúa vigente debido a que la calidad del aire por ozono se mantiene en condición MALA. Las autoridades ambientales señalaron que las condiciones actuales favorecen la acumulación de contaminantes y no permiten una dispersión adecuada en el Valle de México.

Contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México. Estas acciones buscan disminuir la emisión de contaminantes y proteger la salud de la población.

De acuerdo con información meteorológica, continúa la influencia de un sistema de alta presión que ha afectado desde hace dos días a la porción centro del territorio nacional. Este fenómeno provoca estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, presencia de viento débil e intensa radiación solar, condiciones que favorecen la formación y acumulación de ozono en el Valle de México.

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, informaron que se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en la región.

¿Qué autos no circulan este viernes?

Ayer, las autoridades emitieron doble Hoy No Circula para este viernes, por lo que hay restricciones en el transporte:

Próxima actualización, 20:00 horas

Las dependencias detallaron que se emitirá un nuevo boletín informativo este mismo día a las 20:00 horas, o antes, en caso de que las condiciones ambientales cambien. En ese reporte se actualizará el estatus de la contingencia ambiental y las medidas correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron que la permanencia de la contingencia ambiental por ozono responde a criterios técnicos y científicos, enfocados en reducir los riesgos a la salud asociados con la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

