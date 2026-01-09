Clausuran, por tercera vez, el bar Rico Club en la Zona Rosa tras brutal agresión

GENERANDO AUDIO...

Rico Club fue clausurado. Foto: @AlessandraRdlv

De nueva cuenta, el bar Rico Club, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), fue clausurado luego de que se registró una agresión contra el hermano de la influencer, Mayra Morales. En fotografías compartidas por la creadora de contenido se observó la brutalidad con la que fue golpeado el joven.

¿Qué se sabe de la clausura del bar Rico Club?

El día de ayer se informó sobre la clausura del establecimiento tras una agresión presuntamente cometida por personal del bar contra un joven, afuera del recinto, informó la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Derivado de una nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico, se suspendieron las actividades del establecimiento, ubicado en avenida Niza 45. En la Cuauhtémoc la ley se respeta y la seguridad no se negocia”, señaló.

Este tipo de clausuras suelen ser administrativas, por lo que el bar podría reabrir tras el pago de la multa correspondiente. Al respecto, Rojo de la Vega indicó que “el tribunal nos ordena”.

Fuertes imágenes de la agresión

La influencer Mayra Morales informó sobre la agresión a través de su cuenta de Instagram, donde ofreció detalles de lo ocurrido el sábado 3 de enero de 2026.

“Personal de Rico Club golpeó a mi hermano el día sábado 3 de enero de 2026. Fue un acto totalmente arbitrario e injustificado. Nadie debería vivir una experiencia así en ningún lugar, y menos en uno al que se llega, con la intención de divertirse y sentirse seguro”, expresó.

En ese sentido, pidió no acudir al establecimiento al considerar que se convirtió en un espacio de violencia.

“Es lamentable ver cómo un lugar que alguna vez visité y que forma parte de la comunidad LGBT se transformó en un espacio de violencia, donde sólo por caerle mal al personal de seguridad puedes recibir una golpiza y casi terminar desvivido”, añadió.

¿Qué dijo el bar Rico Club?

El centro nocturno lamentó los hechos e indicó que no se deben adelantar conclusiones.

“En este momento no es posible adelantar conclusiones ni señalamientos sobre responsabilidades específicas, incluida la participación de terceros”, señaló.

Rico Club ha enfrentado problemas en años recientes, ya que fue clausurado en 2022, nuevamente en 2025, y ahora inició 2026 con otra suspensión de actividades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.