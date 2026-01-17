Reportan “explosión” y humo en Metro San Lázaro, de la Línea 1

GENERANDO AUDIO...

La noche del viernes 16 de enero, usuarios de redes sociales reportaron una “explosión” y presencia de humo en la estación San Lázaro de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, lo que generó momentos de alarma entre pasajeros y la detención momentánea de trenes, principalmente en la zona de andenes y la conexión con la Línea B.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes, el incidente ocurrió cuando un tren se encontraba detenido en San Lázaro. Pasajeros señalaron que, tras escucharse una explosión, la estación comenzó a llenarse de humo, lo que provocó que algunas personas descendieran de los vagones e intentaran salir de la estación.

Versión oficial del Metro CDMX

Ante los reportes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro emitió un mensaje a través de su cuenta oficial en X, en el que descartó una explosión mayor y explicó lo ocurrido.

“Buena noche. Al momento, la circulación de los trenes es continua en la Línea 1. Más temprano se realizaron maniobras para retirar un objeto metálico (lata) en la zona de vías”, informó el Metro.

En el mismo mensaje, la autoridad hizo un llamado a los usuarios para evitar este tipo de incidentes: “Te recordamos la importancia de resguardar tus pertenencias y no arrojar objetos a las vías al ingresar al andén, así como respetar la línea de seguridad”.

